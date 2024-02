Oostende investeert in publieke speel- en sportinfrastructuur

Stad Oostende investeert dit jaar in drie openbare speel- en sportterreinen. Op de site van OC ‘t Kasteeltje in Zandvoorde komt een skatespot. Daarnaast wordt het speelterrein aan de Ostend Tennis Club heraangelegd met een groter speelplein en multisportveld. Tot slot krijgt het speelterrein aan het Gezinsplein in het Maria-Hendrikapark nieuwe toegankelijke speelinfrastructuur.

Stad Oostende heeft op meer dan zestig locaties openbare speel- en sportterreinen. Jaarlijks wordt er geïnvesteerd in een kwalitatieve vernieuwing van deze infrastructuur. Ook in 2024 worden drie grote openbare speel- en sportterreinen aangepakt. Het College van Burgemeester en Schepenen keurde de opstart van de dossiers voor deze drie grote locaties goed.

Skatespot ‘t Kasteeltje

Nadat de kinderen en jongeren van Zandvoorde pleitten voor skate-infrastructuur in de wijk, organiseerde de Stad in 2023 een testproject. Ondanks het grote succes bij de jongeren, bleek de locatie niet de meest geschikte. In de plaats werd de site van OC ’t Kasteeltje gekozen om een nieuwe betonnen skatespot aan te leggen. Zo worden het ontmoetingscentrum en het terrein errond nog meer een sociaal kruispunt voor wijkbewoners van alle leeftijden.

Speel- en sportinfrastructuur Ostend Tennis Club

Momenteel liggen er in de recreatiezone voor de Ostend Tennis Club aan de Koninginnelaan een klein speelterrein en vier petanquepleinen. Gezien er in de omgeving weinig speelmogelijkheden zijn voor kinderen en jongeren, wil de Stad het terrein heraanleggen met een groter speelplein en een multisportveld met kunstgras waar jongeren het hele jaar door kunnen sporten.

Speelinfrastructuur Maria-Hendrikapark

Het speelterrein aan het Gezinsplein in het Maria-Hendrikapark is een van de drukste speelpleinen van Oostende. Het volledige terrein krijgt nieuwe speelinfrastructuur, met een focus op toegankelijk en inclusief spelen.