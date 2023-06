Oona (12) is Kinderkrak in Torhout

Oona Moeyaert, die schoolloopt aan het zesde leerjaar van vbs De Oefenschool, is de dochter van Jürgen Moeyaert (41) en Vanessa Vandewiele (42) uit de Steenveldstraat. Ze heeft een oudere broer Dylan (24). Linda Verhaeghe (65), de mama van Vanessa en dus de oma van Oona, doet vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum Sint-Augustinus. Ze serveert koffie en koekjes aan de bewoners, speelt al eens een spelletje met hen en slaat een babbeltje. Dat doet ze al een drietal jaar op de afdelingen Champagne 1 en deels Azuur. Op maandag, donderdag en ook vaak zondag, telkens van 12 tot 16.30 uur. En Oona? Die helpt mee!

“Van zodra ik van school kom, ga ik op de dagen dat oma daar aan het werk is, ook naar het rusthuis”, zegt het lieve meisje. “De ongeveer 40 bejaarde mensen die we bedienen, ken ik allemaal bij naam. En zij kennen mij natuurlijk. Ik doe zoiets eerlijk gezegd liever dan spelen. Ik kijk uit naar de vakantie, omdat ik dan meer samen met oma naar het rusthuis kan gaan. Volgend jaar wil ik aan de Middenschool maatschappij & welzijn volgen, een richting die mij goed zal liggen, denk ik.”

“Als er een bewoner in het rusthuis gestorven is, doet dat pijn aan mijn hart. Ik zie die mensen graag, ook al is het soms weleens lastig om hen te bedienen. Je moet bijvoorbeeld heel hard praten, of anders kunnen sommigen je niet begrijpen.” (JS)

