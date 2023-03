Ook kinderen kunnen hun Ronde van Vlaanderen rijden in Brugge

Op zondag 26 maart, een week voor de start van de echte Ronde, heeft in het Minnewaterpark in Brugge de Ronde van Vlaanderen voor kinderen plaats. Het gaat om een organisatie van Fietsbieb, een deelsysteem voor kinderfietsen.

De Ronde Van Vlaanderen-koorts blijft stijgen in Brugge. Via tal van initiatieven wordt er toegeleefd naar het grote moment op zondag 2 april, wanneer de Ronde voor het eerst sinds 2016 opnieuw van start gaat vanop de Markt in Brugge. En daarbij worden ook de kinderen niet vergeten. Een week voor de start van de échte Ronde, op zondag 26 maart, heeft in het Minnewaterpark tussen 13 en 16 uur de Ronde van Vlaanderen voor Kinderen plaats.

Fietsbib

Het evenement, gericht op kinderen tussen 2 en 12 jaar, is een organisatie van Fietsbib. Dat is een deelorganisatie van beweging.net en vormt een deelsysteem van kinderfietsen waar iedereen terecht kan om tegen een democratische prijs – 20 euro lidgeld per jaar – een kinderfiets te ontlenen. Is de fiets te klein geworden of wil je liever een ander model, dan kan je die weer omruilen. Fietsbib werd in 2015 opgericht in Brugge en eerder dit jaar werd de honderdste Fietsbib in Vlaanderen geopend.

Fietsbib krijgt voor de organisatie van de Ronde van Vlaanderen voor kinderen de steun van Stad Brugge – in de vorm van een subsidie van 5.000 euro – en van Flanders Classics.

Alle kinderen van 2 tot 12 jaar zijn dus welkom om gratis hun kans te wagen tijdens deze ludieke wedstrijd. Tussen 13 en 16 uur worden, ingedeeld in leeftijdscategorieën, wedstrijdjes georganiseerd op een afgesloten parcours op de grindpaden in het Minnewater. De deelnemende kinderen kunnen met hun eigen fiets rijden of met een fiets die ze kunnen gebruiken van de Fietsbieb. De kinderen maken bovendien kans om uitgeloot te worden om op 2 april het startpodium bij de start van de Ronde van Vlaanderen te betreden.

Veel randanimatie

“Ook voor familie, sympathisanten en andere supporters loont het de moeite om af te zakken naar het Minnewater”, weet schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Er is immers heel wat randanimatie voorzien zoals een gezellige drink op het terras, een lekkere hap van de foodtruck, de voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem op groot scherm en een springkasteel voor de allerkleinsten.”