Ook Grote Markt in Roeselare krijgt deze zomer een speelcontainer

Als kind- en jeugdvriendelijke stad wil de stad deze zomer nog meer inzetten op plekken waar kinderen zonder zorgen kunnen spelen en bij mekaar zijn.

Zo reizen er tijdens de zomer 4 speelcontainers rond in Roeselare en de deelgemeentes met elk hun eigen thema: bouw, strand, circus en sport. Deze zomer komt er ook nog een permanente speelcontainer op de Grote Markt. In de speelcontainer zit speelmateriaal dat door kinderen gratis gebruikt mag worden om er naar hartenlust mee te spelen op de Grote Markt.

Levensgrote schaakelementen

Zo zal er onder andere een poppenkast, levensgrote schaakelementen, het voorleesboek ‘Deau’ en tal van ander speelgoed de hele zomerperiode in de container op de Grote Markt te vinden zijn. “De speelcontainers zijn flexibel inzetbaar overal in de stad. Op die manier zorgen we als stad voor een leuke tijdelijke invulling voor alle kinderen”, aldus schepen Matthijs Samyn.