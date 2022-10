Ook Gistel ontbijt op Dag van de Jeugdbeweging

Ook in Gistel werd de Dag van de Jeugdbeweging gevierd met een ontbijt voor alle kinderen en jongeren die in jeugdbewegingsuniform naar school of naar het werk trokken.

Het was de Gistelse jeugdraad die alle leden van jeugdbewegingen uitnodigde om de dag goed in te zetten met een ontbijt vanaf 7 uur op de kleine markt. Er werd ook voor muziek en een cool springkasteel gezorgd. En de vele aanwezigen lieten het zich smaken.