Onno (11) is Kinderkrak van Waregem

De 11-jarige Onno Vandendriessche uit Waregem werd in de derde jaargang van Homo Universalis Ketnet tweede na een spannende finale. “Het was al de tweede keer dat ik mij ingeschreven had”, doet Onno, die in het zesde leerjaar van vbs Keukeldam zit, zijn verhaal. “De eerste keer was ik net op reis, maar de tweede keer was ik er wel bij. Ik diende een filmpje te maken waarin ik me voorstelde, en zo kozen ze er honderd kinderen uit. We moesten in groepjes van tien gaan waar we opdrachten en vragen kregen, heel tof. De opnames gingen door in juli, vijf opnames verspreid over drie dagen. Tot ik één van de 25 overgeblevenen was. Uiteraard was ik heel blij. Dit is een supertoffe ervaring waarin ik de andere kinderen beter leerde kennen. De sfeer was telkens heel goed en het was telkens hopen om nog een ronde verder te gaan. Uiteindelijk was er de finale waarin een geluksspel erover besliste dat ik tweede werd. Een meisje haalde het heel verdiend. Vooral de eerste week was ik ontgoocheld. Toen ik het op tv zag, ruimde die ontgoocheling plaats voor trots. Ik dans en acteer heel graag bij M Studio in Anzegem waar ik een musicalopleiding volg. Creatief bezig zijn is mijn ding. Zelf kleine verhaaltjes schrijven, tekenen en knutselen en lezen. Volgend jaar ga ik in OLV Hemelvaart Latijn studeren.” (ELD)

