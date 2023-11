Ondanks helse weer krijgen kinderen toch bieten voor Sint-Maarten in Ieper: “We hadden veel geluk”

Ondanks de helse weersomstandigheden – vorige week storm Ciarán en deze week overstromingen – konden de Ieperse kinderen toch tal van bieten versieren voor de intrede van de Sint nu vrijdagavond. Of de goedheiligman met zijn traditionele boot komt, hangt ook van het weer af.

“We hadden oerechance, zoals we hier zeggen: we beslisten om de bieten te rooien vlak na de storm en kort voor de wateroverlast”, zegt Ann-Sophie Coene, educatief medewerker van het Yper Museum. “Toch heeft het ons nog veel moeite gekost. Met de laarzen diep in de drek konden we met de hand een 580-tal bieten uit het natte veld trekken.”

Erfgoed

Het Yper Museum blaast sinds vijf jaar de traditie van de verlichte bietenlantaarns voor Sint-Maarten nieuw leven in.

“Dit is immaterieel cultureel erfgoed”, aldus Ann-Sophie. “Na de Tweede Wereldoorlog waren mensen waren op zoek naar een feestelijke manier van samenkomen en licht en hoop in donkere dagen.”

© TP

De traditie doofde uit. “De grootste reden: landbouwers gingen meer suikerbieten telen in plaats van voederbieten. Een suikerbiet is heel licht en wit van kleur. Wanneer je een suikerbiet uitholt en verlicht met een kaarsje, dan geeft dat geen mooie rode gloed zoals een voederbiet.”

Voor het telen en rooien van de bieten kan Ann-Sophie rekenen op haar familie. “Ik ben van boerenafkomst. Mijn broer en papa hebben de bieten gekweekt. Papa is intussen een kranige zeventiger en hij houdt heel erg van die bietentraditie. Hij deed het met veel liefde en wreef elke biet nog eens goed af. Voor hem is dit een hoogweek.”

Haven

De bieten werden uitgehold door vrijwilligers en woensdag en donderdag kwamen kinderen en schoolklassen de bieten versieren in de Ieperse zaal Fenix. “Met deze lantaarns zullen we straks de sint verwelkomen aan de haven”, vertelt Ite Van Eylen (10) uit Ieper.

Traditioneel komt de Sint per boot aan in de jachthaven van Ieper. “We houden ons hart vast, want door de hevige regenval kunnen boten niet meer zomaar van Nieuwpoort naar Ieper varen”, aldus Gilbert Ossieur, voorzitter van het Sint-Maartenscomité.

Hij komt!

“We moeten een beroep doen op boten die al aanwezig zijn in de haven van Ieper en eventueel eerst een stukje varen richting Boezinge. Hopelijk laat de hoge waterstand alles vlot toe.”

In de jachthaven zijn deze week baggerwerken gestart. “Maar dat vormt vrijdagavond geen obstakel. We hopen vooral dat het niet te veel meer regent, anders moeten we op zoek naar een ander vervoermiddel. Wat we wél zeker zijn: hij komt, hij komt!” (TP)