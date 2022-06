Olivia (11) is Kinderkrak in Pittem

Olivia Verbiest (11) nam in september vorig jaar deel aan haar eerste loopwedstrijd. Enkele maanden later maakte ze al indruk door zowel bij de jeugd als bij de volwassenen als eerste dame de eindstreep te halen. De eerste plaats tijdens het Vlaams kampioenschap veldlopen in Diest bij de pupillen en de drie overwinningen bij regionale stratenlopen krijgen een ereplaatsje in Olivia’s trofeekast.

“Door corona kon ik even niet meer gaan volleyballen. Omdat we toch iets van sport wilden doen, liepen mijn broer Lars (9) en ik toen telkens mee met mijn ouders op de piste in Pittem. In het begin waren dat kleine rondjes, maar een jaar later lukte het al om grotere afstanden af te leggen. Toen er in september vorig jaar weer stratenlopen georganiseerd werden, nam ik voor de eerste keer deel aan een echte wedstrijd. Ik werd meteen eerste bij de jeugd en ook de grotere afstand was leuk om te doen. Enkele maanden later bleek dat ik ook wedstrijden voor volwassenen kon winnen bij de dames en mee op het podium mocht. Sinds begin dit jaar ben ik lid van AV Molenland. Daardoor kan ik deelnemen aan heel wat uitdagende atletiekwedstrijden voor de jeugd. In de wintermaanden zijn er de spannende veldlopen en nu train ik volop voor de pistelopen, het ver- en hoogspringen”, zegt Olivia. (TV)

