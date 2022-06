Oliver (10) is Kinderkrak in Middelkerke

De 10-jarige Oliver Vander Guchten loopt school in OLGO Oostende. Hij had zich de jongste paasvakantie anders voorgesteld: hij verbleef de hele vakantie in het ziekenhuis en is nu nog altijd in behandeling.

Niettegenstaande alles wat hij heeft doorstaan, blijft hij positief, vrolijk en optimistisch. Hij houdt de moed erin en stelt altijd iedereen gerust, een voorbeeld voor velen en een jongen die de titel van Kinderkrak zeker heeft verdiend. “De hele paasvakantie lag ik in het ziekenhuisbed met een bacteriële infectie in mijn heup. Voor mij was dit echt wel een pijnlijke nachtmerrie. Ik werd tot twee maal toe verdoofd, kreeg tal van prikken en moest zware medicatie nemen. Op vandaag moet ik nog iedere week bloed laten afnemen, medicatie nemen en om de drie weken moet ik nog naar het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare. Mijn hobby’s tekenen, de circusschool en waterpolo heb ik tijdelijk opzij moeten zetten, maar ik blijf positief en het komt wel goed. Ik heb enorm veel steun gekregen van mijn mama Ine Reynaert, mijn zusje Mila, mijn pluspapa Wes Vandenberghe, pluszusje Oone en plusbroer Nathan. Ik ben hen enorm dankbaar. Dat ik Kinderkrak ben geworden, is voor mij een grote verrassing en ik ben hier enorm blij mee”, besluit Oliver. (PBM)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks