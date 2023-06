OC De Vonke organiseert kinderfestival ‘BOINK3’ op 1 juli: “Ongebreideld springplezier”

Na twee succesvolle edities organiseert de OC Raad van ontmoetingscentrum De Vonke voor de derde maal het springkastelenfestival Boink. Op 1 juli palmen liefst 25 verschillende springkastelen de Kasteelstraat en het evenementenplein in. “Het blijft een goed concept in al zijn vormen en eenvoud”, weet Matias Vandenbossche, coördinator van de OC-raad. Met Boink3 zet De Vonke opnieuw de grote vakantie in.

Op Boink3 kunnen kinderen van 5 tot 12 jaar oud een hele dag lang naar hartenlust springen en zotte toeren uithalen op de springkastelen. Het evenementenplein aan ’t Kasteel van Heulepark wordt opnieuw omgetoverd tot een heus springkastelenparadijs. Een greep uit het aanbod springplezier: Get him off, Glitterprinses, Heavy Duty, Jungle Run, Klimtoren, Krokodillenglijbaan, Shooting Militair … Ieder kind vindt er zeker zijn favoriete springkasteel.

De organisatoren mikken ook nu weer op een grote opkomst. “Vorig jaar kwamen 250 kinderen genieten. Dit was een pak meer dan tijdens de eerste editie. We hopende dit jaar het succes verder te zetten in stijgende lijn. We hebben alvast meer publiciteit gevoerd in Kortrijk en omstreken”, verduidelijkt Matias Vandenbossche.

Gezellig terrassen

Iedereen is welkom op Boink3. “De kinderen staan uiteraard centraal maar we denken ook aan de ouders. Zij kunnen gezellig terrassen bij de bar op het evenementenplein. We vinden het belangrijk dat iedereen betrokken is bij Boink”, zegt coördinator Matias.

Met het springkastelenfestival Boink3 en straks de kindertheaterkampen hebben de kinderen deze zomer alvast weer veel leuks om naar uit te kijken. (CH)