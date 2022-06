Norah (16) is Kinderkrak in Tielt

Het verhaal van Norah Boussenna gaat recht naar het hart. Zes jaar geleden werd haar papa Sami (42) ziek en sindsdien levert hij een moedige strijd tegen bloedkanker.

Daarin speelt zijn dochter een essentiële rol. Toen Sami begin 2021 hervallen was, ging de familie op zoek naar stamceldonoren. Ook Norah werd getest en bleek te matchen. “Ik heb geen seconde getwijfeld”, zegt ze. “Het is toch de logica zelve? Ik wil mijn papa helpen om verder te kunnen leven. Zo eenvoudig is het.”

Sami, en ook mama Annelien Van Compernolle (41), zusje Anna (9) en broer Remi (14) zijn Norah erg dankbaar. Momenteel wordt Sami met lymfocyten (witte bloedcellen, red.) van Norah behandeld, een proces dat eind augustus volledig achter de rug moet zijn. “Je kan niet geloven hoe hard ik duim voor mijn papa. Dat ik hem nu een tweede keer help? De normaalste zaak ter wereld, vind ik dat”, aldus de moedige meid, die het vierde jaar STW van SJI Tielt volgt.

Papa Sami glundert bij de daad van zijn dochter. “Als mijn gezondheid het toelaat, wil ik in juli met Norah naar Tunesië afreizen, het land waar mijn papa van afkomstig is en we nog altijd veel familie hebben wonen. Samen met Norah daar op bezoek gaan, dat is het eerste doel dat ik voor ogen heb. Dan kunnen we met z’n tweetjes een punt zetten achter een zwarte periode. Wat mij betreft, is Norah een ongelofelijke Krak.” (PVH)

