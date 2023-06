Nora (13) en Laure (12) zijn Kinderkraks in Oostrozebeke

De tieners Nora Derveau en Laure Coudijser maakten dit jaar hun debuut bij de toneelvereniging Meer Vreugde. Nora is het kleinkind van toneelmoeder Bernadette Damman. Zij loopt school aan het Hemelvaartinstituut in Waregem en volgt daarnaast al sinds het derde leerjaar ‘Drama’ en ‘Vertellen’. “Mijn grootste hobby is eigenlijk de KSA. Toneelspelen doe ik eigenlijk voor de fun. Mijn eerste optreden bij Meer Vreugde heb ik te danken aan mijn oma Bernadette. Voor het stuk dat eraan kwam, waren ze op zoek naar twee jonge meisjes en daarom polste ze eens bij mij. Ik heb meteen toegezegd. Ik moet eerlijk bekennen dat acteren heel leuk is ondanks het grote leeftijdsverschil met de andere acteurs.” Of haar eerste optreden naar meer doet verlangen? “Jawel, want in december krijg ik een rol in een nieuw stuk, De naamloze Brusselman.”

Laure Coudijser is het vriendinnetje van Nora. Samen zitten ze in de KSA en in de dictielessen. “Toen Nora me vroeg om samen met haar op het toneelpodium te staan, kon ik natuurlijk niet weigeren. Ik moet toegeven dat het heel leuk was en naar meer smaakt.” Beide meisjes vinden het tof om de titel van Kinderkrak te krijgen. (CLY)