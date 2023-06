Noor (9) is Kinderkrak in Zuienkerke

Noor De Schrijver zit momenteel in het derde leerjaar van gemeentelijke basisschool ’t Polderhart, en dat wordt er meteen ook haar laatste schooljaar. In september start ze immers aan de topsportschool in Brugge. “Noor is keigoed in turnen en rijfde daarmee al verschillende medailles binnen. We zijn hier allemaal supertrots op haar”, zegt directeur Ingrid Igodt. Volgens haar turnleerkracht is Noor sterk en lenig. “Zeg maar uitzonderlijk elastisch”, glimlacht hij. Noor doet dan ook dagelijks haar favoriete turnoefeningen. “Vooral de tiktak vind ik leuk om te doen”, klinkt het. Al moet ze er ook wel iets voor over hebben. Voor wedstrijden is het soms heel vroeg opstaan. “Maar ik won dit schooljaar wel al twee keer goud, en ook een keertje zilver”, glundert Noor van trots. Haar ultieme droom? De Olympische Spelen. “Haar grote idool Nina Derwael achterna”, knipoogt directeur Ingrid. “Noor zal hier volgend jaar gemist worden, maar ze blijft uiteraard altijd welkom in onze school.” (WK)

