Noor (16) is Kinderkrak in Zonnebeke

Noor Delrue werd in maart 16 en mocht dit jaar voor het eerst deelnemen aan selectie- en talentdetectiedagen van de Red Flames in Tubeke.

De jonge doelvrouw woont in de Oude Kortrijkstraat samen met ouders Mieke Mylle en Hervé Delrue, broers Mathies en Matteo, en zus Nina. “Ik begon op mijn vierde met voetbal, mijn broer Mathies voetbalde al en papa was toen trainer”, zegt Noor. “Sinds de U10 sta ik tussen de palen. Dit seizoen speelde ik bij SC Zonnebeke, maar meisjes mogen maar tot 16 in het jongensvoetbal actief zijn. Ik zal het wel missen in Zonnebeke, want ik werd er goed opgevangen. Al kijk ik ook uit naar een nieuwe uitdaging bij de eerste ploeg van FWDM. Het is een stap vooruit in mijn ontwikkeling.”

“Ik zit nu in het vierde middelbaar in Immaculata in Ieper, maar trek straks naar Torhout, waar ik op internaat zal zitten en naar de sportschool zal gaan. Normaal blijf ik bij WestSave actief, maar dan wellicht op zondag. Binnenkort komt de zomervakantie eraan en dan ga ik op kamp met de Chiro van Beselare en ga ik mee als moni op Kazou-kamp”, besluit Noor, die opkijkt naar Nicky Evrard en blij is met deze prijs. “Ik ben fier, al heb ik veel te danken aan mijn ouders. Ze steunen mij enorm op verschillende vlakken.” (API)