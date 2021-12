Noodopvang voor 64 kinderen in Poperinge: “Vrijwilligers zijn welkom!”

Stad Poperinge voorziet opnieuw de noodopvang voor de Poperingse basisscholen. IBO Hopsakee staat opnieuw in voor de opvang. Opvang is er van 7 uur tot 19 uur, maar enkel voor kinderen van ouders die werken in de zorg of voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

“Ook nu moest de puzzel weer gelegd worden om die extra week kerstvakantie ingevuld te krijgen. Ook nu staat IBO Hopsakee in voor de noodopvang. Voor de mensen is er nog geen pauze geweest. Ze zijn blijven werken, door de coronagolven heen”, zegt schepen van Kinderopvang Loes Vandromme (CD&V). “Er werd een bevraging georganiseerd via de scholen aan de ouders om na te gaan wie noodopvang nodig heeft. Kinderen van ouders die in de zorg werken of uit kwetsbare gezinnen krijgen voorrang. Basisschool van Freinet en GO! voorzien zelf ook nog een eigen noodopvang om zo tegemoet te komen aan de vragen die er zijn.”

In de noodopvang worden 64 kinderen opgevangen in IBO Hopsakee van 7 uur ‘s morgens tot 19 uur ‘s avonds. “Hopelijk raakt niemand ziek, want dan wordt het moeilijk. We hebben absoluut alles uit de kast gehaald. Momenteel werken 18 begeleiders in IBO Hopsakee, maar vrijwilligers zijn zeker welkom!”

Vrijwilligers kunnen zich melden bijIBO.hopsakee@poperinge.be.