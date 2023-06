Nona (11) is Kinderkrak in Spiere-Helkijn

Nona Francenne uit Spiere-Helkijn heeft het hart op de juiste plaats. Op 22 december 2022 liet ze haar lange lokken knippen voor het goede doel. “Ik vind het heel erg dat sommige kinderen hun haar verliezen omdat ze ziek zijn”, verduidelijkt Nona haar initiatief. “Ik kreeg er nog niet rechtstreeks mee te maken maar de zus van een klasgenootje stierf door kanker. Dit alles greep me dermate aan dat ik een jaar lang mijn haar gespaard heb om dit te kunnen doen. Dertig centimeter verdween bij de kapster in een zakje speciaal voor Think Pink. Het gaf me zo een goed gevoel dit te kunnen doen dat ik nu al weer ben beginnen sparen voor de volgende knipbeurt.”

“Ik ben bezig aan mijn laatste weken in het zesde leerjaar van Basisschool De Polyglot in Spiere-Helkijn. Dit betekent dat ik volgend schooljaar naar het middelbaar ga en andere oorden moet opzoeken. Ik ga moderne talen studeren in het Sint-Jan Bergmanscollege in Avelgem. Talen leren vind ik leuk, wiskunde iets minder. (lacht) Thuis spreken we Frans, terwijl ik naar een Nederlandstalige school ga. Dit doet mijn familie al drie generaties lang. Spiere-Helkijn is een faciliteitengemeente, dus is dit heel handig.” (ELD)