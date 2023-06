Noëlle (6) is Kinderkrak in Zulte

Amper zes jaar en al mantelzorger voor haar oudere broer: dat is waarom Noëlle Coussens nu al een Kinderkrak te noemen is. Broer Léon (11) zit door een spierziekte in een rolstoel. Noëlle heeft nooit anders geweten en helpt haar broer spontaan bij alles wat hij nodig heeft, zowel thuis als op school. “Ik help hem om zijn boekentas te maken en aan de rolstoel te hangen”, zegt Noëlle zelf. “Thuis spelen we vaak samen en als Léon een stuk Playmobil laat vallen, dan raap ik dat voor hem op.”

Al deze kleine en grote dingen doet Noëlle bovendien vaak nog voor Léon het kan vragen, dat maakt het voor haar ouders des te meer bewonderenswaardig. “Het is heel hartverwarmend om te zien wat ze allemaal doet voor haar broer, uit de goedheid van haar hartje. Ik denk dat het altijd in haar gezeten heeft om graag anderen te helpen. Het kan wel eens kletteren tussen broer en zus maar eigenlijk zijn het beste vrienden, een goeie tandem. Als Noëlle ruzie heeft op school dan komt Léon tussen. We zijn heel trots op alles wat ze doet maar soms moeten we zorgen dat ze ook niet te snel opgroeit.”

Naast zorgen voor broer Léon doet Noëlle ook nog aan ballet en zwemmen en zit ze in de Chiro van Zulte. Na volgend schooljaar gaat Léon naar het middelbaar en dan zit Noëlle voor het eerst zonder grote broer op school. “Dan zal ik hem wel missen”, besluit Noëlle verlegen. (JF)