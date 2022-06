Nio (13) is Kinderkrak in Houthulst

Nio Vandenbroucke (13) turnt al sinds hij drie jaar was. Intussen rijft hij de medailles en bekers aaneen. Hij is dan ook een echte Kinderkrak, omdat hij al verschillende titels binnenhaalde, waaronder tweemaal de titel van Vlaams Kampioen. Hij behaalde ook al eens brons op het Belgisch Kampioenschap.

Nio is de zoon van Isabel Dumortier en Steven Vandenbroucke, en de broer van Manou en Mila. “Het is niet altijd school en studeren. Turnen is heel leuk. Het is een afwisselende sport en ik hoop ooit eens iets internationaals te kunnen doen”, vertelt Nio.

“Met turnen kweek je spieren en kracht bij, leer je omgaan met stress, sociaal zijn en streven naar één doel. Het mooiste is wanneer je met de groep naar iets streeft, naar een doel waarvan je denkt dat het onbereikbaar is, en er dan in slaagt het te bereiken. De gymshow is ook superleuk omdat je dan aan familie en vrienden kunt tonen wat je in je mars hebt. Iedereen kijkt er heel erg naar uit. Ook de competitie is fijn. Je blijft nooit hangen, maar zet telkens weer een stapje hoger. Het is een passie waar ik alles voor doe. Ik hoop dat ik nog heel lang tumbling mag en kan doen.” (ACK)

