Nieuwe zorganimator voor speelpleinwerking

Het stadsbestuur werft een nieuwe zorganimator aan. Deze nieuwe kracht zal tijdens de speelpleinwerking de huidige animatoren en kinderen ondersteunen.

De speelpleinwerking gaat ook over tot het aanwerven van een zorganimator. Dat laat bevoegd schepen Ben Van Quaethem (Vooruit) weten. “Een zorganimator is verantwoordelijk voor het ondersteunen van kinderen met een zorgbehoefte en begeleidt de animatoren in het omgaan hiermee. Dit zorgt ervoor dat kinderen met extra zorgbehoeften een fijne vakantie kunnen beleven”, kadert de schepen. De zorganimator moet minstens 18 jaar oud zijn en een pedagogische richting hebben gevolgd, zoals opvoeder of leerkracht.

Wijzigingen in opvang

Er zijn ook enkele wijzigingen aan het jeugd- en opvangbeleid. Buitenschoolse kinderopvang De Zonnebloem is nu telefonisch bereikbaar op weekdagen van 8 tot 18.30 uur. “De organisatie van voor- en naopvang in de krokus-, paas- en zomervakantie voor speelpleinwerking De Speelvogel werd verzorgd door BKO De Zonnebloem. Dit wordt nu opgenomen door de speelpleinwerking zelf, wat zorgt voor een naadloze overgang tussen opvang en speelactiviteiten”, aldus Van Quaethem.

Afscheid raadsleden

Tot slot dienen er zich ook veranderingen aan bij de jeugdraad, waar Tessa Steen voorzitter is. Ward Logghe, Margo Gevaert en Alexander Christiaens nemen afscheid als raadsleden. Er wordt nu volop gezocht naar nieuwe kandidaten. Enthousiaste jongeren die mee het jongerenbeleid willen sturen, mogen zich kenbaar maken via jeugd@gistel.be. Het uitzwaaien van het drietal ging ook gepaard met een wissel van de schepenwacht: Van Quaethem neemt namelijk de bevoegdheid over van Ann Bentein (Team Burgemeester). “Ik ben zeer dankbaar voor het werk dat ze geleverd heeft en voor de samenwerking. Ik zie er enorm naar uit om het werk voort te zetten”, besluit Van Quaethem. (TVA)