Nieuwe wind waait door jeugdhuis Den Teirlink

Er waait een nieuwe wind door het Moorsleedse jeugdhuis Den Teirlink. Na een moeilijke corona- en postcoronaperiode rechten de jongeren hun rug. “We hopen nu ook een nieuwe generatie naar ons jeugdhuis te lokken”, aldus Lotte Vandommele, een van de dragende krachten binnen Den Teirlink.

Eind 2015 opende jeugdhuis Den Teirlink de deuren de deuren op de markt van Moorslede. Net zoals vele andere jeugdhuizen kende ook het Moorsleedse jeugdhuis de voorbije jaren hoogtes en laagtes. “De coronacrisis deed ons jeugdhuis geen goed. Nadien was het even opnieuw zoeken en bleef het stil rond het jeugdhuis. Inmiddels waait er weer een nieuwe wind”, aldus Lotte Vandommele, al enkele jaren een van de dragende krachten binnen Den Teirlink.

Nieuwe bestuursleden

Zo heeft het jeugdhuis enkele nieuwe bestuursleden. Lotte Vandommele, Fabien Taillieu, Joran Bekaert, Siebert Samyn, Louise Decancq, Leonie Vanpeteghem, Saïko Verfaille, Amber Vandenbussche en Jens Wybaillie vormen voortaan het nieuwe bestuur.

Saïko werd aangesteld als voorzitter van Den Teirlink. “Het is niet omdat deze mensen in het bestuur zitten dat ook andere jongeren geen ideeën mogen hebben. Elk idee is welkom om van ons jeugdhuis een bruisende plek te maken”, aldus Lotte. Het bestuur hoopt alvast de nieuwe jongerengeneratie te bereiken. “Het jeugdhuis is een thuis voor elke jongere vanaf 16 jaar. Voorlopig is het niet gemakkelijk, maar we hopen ook de 16-jarigen warm te maken voor deze plek.”

Die jongeren hoopt het bestuur te lokken met onder meer een nieuwe huisstijl. Afgelopen vrijdag werd het nieuwe logo van Den Teirlink voorgesteld. “Een speels, kleurrijk logo dat bruist van beleving”, aldus Lotte. Daarnaast pakt het jeugdhuis de komende maanden uit met verschillende leuke activiteiten. “Zo zijn we iedere vrijdagavond open, maar valt er hier ook op sommige zaterdagen iets te beleven.”

Karaokeavond

Op zaterdag 11 maart is er in Den Teirlink een karaokeavond, twee weken later, op zaterdag 25 maart, is er de ‘Yes Weekend’-fuif. “We hopen dan ook opnieuw een stevig feestje te bouwen.” Wie zelf kennis wil maken met het Moorsleedse jeugdhuis of zelf een idee heeft om iets te organiseren kan contact opnemen met het bestuur van Den Teirlink via sociale media. (Bert Feys)