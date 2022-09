Nieuwe wind bij IBIS: twee vrouwen aan het roer, eerste meisjes in secundair

Het Koninklijk Werk IBIS verwelkomt dit schooljaar een nieuwe school- en een nieuwe algemeen directeur en kiest daarmee voor vernieuwing en voor twee dames: Angélique Spegelaere en Renke Huysmans. Meer nog: voor het eerst telt IBIS meisjes in het secundair onderwijs. Het zet daarmee het totaal op 20 meisjes op een totaal van 108 leerlingen.

Angélique Spegelaere (49) werd op 1 september aangesteld als nieuwe algemeen directeur, maar is geen onbekende in de school. Ze startte haar carrière als leerkracht op 1 september 1994 in IBIS na haar studies aan de hogeschool. “Ik kwam binnen als leerkracht wiskunde en natuurwetenschappen”, vertelt Angelique. “Ik gaf 23 jaar lang les in het secundaire onderwijs.” Vijf jaar geleden werd Angelique schooldirecteur. “Les geven deed ik altijd graag en ik mis het ook nog af en toe. Maar ook mijn tijd als schooldirecteur was fijn, want als directeur krijg je de didactische en pedagogische verantwoordelijkheid over zowel lager als secundair. Een dat zorgt voor een band, ook met de jongere leerlingen. Al die tijd heb ik heel veel contact gehouden met de leerlingen. Ook nu ik de uitdaging van algemeen directeur aanga, wil ik dat contact behouden.”

Angelique heeft als algemeen directeur een overkoepelende taak. “Naast de school zelf, komt nu ook het internaat erbij. Maar we hebben een heel bekwame internaatbeheerder en een goede schooldirecteur en ik word bijgestaan door een goede adjunct-algemeen directeur”, duidt Angelique. “We bieden onze leerlingen structuur in een veilige en aangename omgeving. Iedereen wordt hier gelijk behandeld. Ook de meisjes doen het goed. Waar we enkele jaren geleden nog gestart zijn met vier meisjes, hebben we er dit jaar 20. Meer nog: we hebben voor het eerst meisjes in het secundair onderwijs. Er zijn er 16 in de lagere school en vier in het middelbaar onderwijs. Dat op een totaal van 108 leerlingen. Daarnaast hebben we ook nog vier bootsmannen: dat zijn jongens die ergens anders les volgen, maar bij ons verblijven. We bieden immers maar onderwijs aan tot het vierde middelbaar.”

Mee met maatschappij

Als Angelique de nieuwe algemeen directeur wordt, moet ze als schooldirecteur uiteraard vervangen worden. Die eer valt Renke Huysmans (29) te beurt, ook al geen onbekende in de school. “Ik ben hier gestart in september 2015”, vertelt ze. “De eerste vijf schooljaren gaf ik les aan de leerlingen van het eerste leerjaar en de laatste twee stond ik voor de klas in het zesde leerjaar. Ik heb dankzij de school een opleiding kunnen volgen gedurende drie jaar als intern pedagogisch begeleider. Zo kreeg ik de kans om Angelique een paar uur per week te ondersteunen als beleidsondersteuning. Toen de kans er kwam om Angelique op te volgen, heb ik die met beide handen gegrepen.”

“Wat er voor mij verandert? Ik ga zelf niet meer voor de klas staan, maar het is wel de bedoeling dat ik heel aanwezig ben tussen de kinderen”, legt Renke uit. “Ik blijf actief betrokken bij de leerlingen. Dat ik zelf leerkracht ben geweest, geeft me een beter inzicht in wat de leerkrachten moeten doen. Het is in het voordeel van de leerlingen dat de schooldirecteur weet wat het is om voor de klas te staan. De leerlingen zelf kunnen de omschakeling makkelijk maken, maar voor de leerlingen die vorig jaar in mijn klas zaten, vergt het toch enige aanpassing om me nu als schooldirecteur te zien. Ik ga vooral verder op het elan dat Angelique als schooldirecteur heeft uitgestippeld. Ik ben dus niet van plan om grote veranderingen door te voeren. We zien wel in overleg wat er gaandeweg zou kunnen veranderen. We gaan alleszins mee met de maatschappij.”