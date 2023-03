Nieuwe werkgroep herdoopt jeugdhuis Den Ast tot De Stove: “We hopen in mei open te gaan”

Jeugdhuis Den Ast in de Hemelweg is niet meer. Het jeugdhuis werd herdoopt tot De Stove, een knipoog naar de grote kachel middenin de zaal. De vorige en laatste bestuurders van Den Ast gooiden de handdoek in de ring en stad Kortrijk ging op zoek naar overnemers. Acht jongeren blazen het jeugdhuis nieuw leven in. Hun eerste evenement, een croque-avond, was een schot in de roos.

Jeugdhuis Den Ast verloor de afgelopen jaren veel van haar pluimen. Het ooit zo bekende metalcafé was ook een komen en gaan van metalfans en -bands, maar had de laatste jaren te kampen met klagende buren, weinig klanten en vooral een gebrek aan geëngageerde bestuurders. Het bericht van mei 2022 dat er na 45 jaar een einde kwam aan het bestaan, kwam voor menig Heulenaar niet als een verrassing.

Nochtans ondernamen verschillende mensen verwoede pogingen om Den Ast op te poetsen. In mei 2021, pal in de coronacrisis, probeerden Toby Hocquet, Yana Vanmarcke en Femke Verbeeck de plek te herlanceren. Ze maakten komaf met de beperkte muziekkeuze, voorzagen de lokalen van een lik verf en probeerden een breder publiek aan te spreken, maar tevergeefs.

In mei 2022 viel het doek definitief over Den Ast. Na het verdwijnen van de Antenne, De Skjève Recht’n en de Quo Vadis was Den Ast het laatste overgebleven jeugdhuis in Heule. Stad Kortrijk wou die sluiting niet zonder slag of stoot laten gebeuren en lanceerde een oproep voor jongeren om het jeugdhuis nieuw leven in te blazen. De stad organiseerde verschillende infoavonden en praatsessies met mogelijke geïnteresseerden. In mei 2022 klonk het nog ambitieus om in diezelfde zomer al te proefdraaien.

Het zal uiteindelijk een jaartje later zijn, maar de nieuwe bestuurders zijn er wel. “Als voormalig jeugdhuisvrijwilliger ben ik verheugd met een nieuw jeugdhuis voor Heule. Dit dankzij de vrijwillige inzet van en samenwerking tussen jongeren”, zegt schepen van Jeugd, Bert Herreweyn (Vooruit).

Nieuwe naam

Een tienkoppige werkgroep van Heulenaars met Ole Van Hege en Aline Verhoogen als voorzitters moet het jeugdhuis in de Hemelweg nieuw leven inblazen. Zij zagen wel heil in de zoektocht van de stad naar geëngageerde jongeren. Ze zetten het metalcafé en de naam Den Ast bij het schroot en kiezen voor een nieuwe naam en look and feel met De Stove. De gedaanteverandering is een bewuste keuze. “We hebben een nieuwe naam gekozen om te starten zonder vooroordelen of verkeerde verwachtingen. Een nieuwe naam vinden was moeilijk, de grote haard/stove die je ziet wanneer je binnenkomt is uiteindelijk onze inspiratiebron geworden.”

De nieuwe bestuurders willen van De Stove een warme plaats maken voor jongeren. Vrijdag en zaterdag worden de vaste openingsavonden met af en toe nog een extra evenement in de vorm van optredens of een fuif. Dat er animo en interesse is in De Stove bleek alvast tijdens de croque-avond om de kas te spijzen. Jongeren, oud-bestuurders en andere jeugdhuizen kwamen langs en zagen dat het goed was. “Na onze croque-avond doen we nog een klusjesmaand. We zullen alles opknappen en het jeugdhuis verven. Andere jongeren zijn ook welkom om ons hierbij te helpen en De Stove weer mooi te maken”, klinkt het. Als alles volgens plan verloopt, moet De Stove vanaf 6 mei wekelijks de deuren openen.

Afspraken

De buurtbewoners hekelden in het verleden het vele lawaai dat het jeugdhuis met zich meebracht. De stad ondernam de voorbije jaren veel initiatieven om die problemen aan te pakken en heeft nu een concreet pakket aan maatregelen klaar om het zowel voor de buurt als voor de bestuurders van het jeugdhuis leefbaar te houden.

Zo worden buurtbewoners bij elk evenement steevast op de hoogte gebracht, is extern verhuur niet toegestaan en moet de parking telkens opgeruimd worden. Lawaaihinder wordt vermeden door gebruik te maken van een deur met sas. Om een eerste keer kennis te maken zijn alle buurtbewoners ook welkom op de grote opening op 6 mei.

(JF)