Nieuwe SWAP-kalender

De jeugddienst voorziet tijdens de schoolvakanties tegen een prikje elke donderdag een specifieke activiteit voor jongeren van 10 tot 15 jaar. De SWAP-tienerwerking is intussen al jarenlang een beproefd recept. “Van sportieve uitdagingen tot creatieve workshops en spannende uitstappen: met de SWAP is er voor ieder wat wils”, kondigen schepenen Romina Vanhooren en Jeroen Lingier (Voor Oudenburg) aan. Elke donderdag tijdens de schoolvakanties, met uitzondering van de kerstvakantie, organiseert Team Jeugd leuke activiteiten. Het eerste hoogtepunt: schaatsen in Boudewijnpark Brugge op 6 maart. Inschrijven kan tot en met 27 februari. Verder staan een bezoek aan Lago Olympia in Brugge (10/4) en de Antwerpse Zoo (17/4) gepland, een graffitiworkshop (3/7), pizzabakken (10/7), suppen (17/7), een bezoek aan Walibi (24/7) en Aquapark Jabbeke (14/8), een citytrip naar Brussel (21/8), uitje naar Jumpplay Gistel (28/8) en een knallende dj-workshop (30/10). De plaatsen zijn beperkt. (TVA)

Info: www.oudenburg.be/swap, jeugd@oudenburg.be of 059 56 84 54.