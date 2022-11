Nieuwe speelzones geopend in wijk Lange Munte

Vandaag werd het nieuwe speelplein door de jongeren van de AJKO-werking officieel geopend. De kinderen hadden voor de gelegenheid een mocktail en hapjes voorzien. Door het regenweer werd het feestje echter snel weer naar binnen verplaatst, tot de ijskar er was.

In januari konden de kinderen van de wijk Lange Munte tijdens individuele bezoeken, klasbezoeken in het ontmoetingscentrum en via AJKO aangeven wat er nodig is om het spelen en ravotten in de wijk aangenamer te maken. De prioriteiten van de kinderen waren duidelijk: een sporttoestel, een vogelnestschommel en een avontuurlijk hindernissenparcours. Deze speeltoestellen werden eerst geïnstalleerd op het zomerspeelplein van de Grote Markt. Een deel van die toestellen krijgen nu hun vaste plaats in de speelzone bij het ontmoetingscentrum De Lange Munte.

Vogelnest

“De vraag kwam er al even van de kinderen om hun speelzone uit te breiden. Het speelbos met boomhut werd wel veel gebruikt, maar vooral tieners misten nog iets. Een plek om samen te zitten, bijvoorbeeld het vogelnest, en een element om te sporten, vandaar het sporttoestel. Eigenlijk waren we van plan om te wachten tot na de renovatiewerken van de woonwijk wat verderop, maar dat kan soms jaren duren en op een kinderleven is dat heel lang”, zegt Bieke Vertriest van Speelruimte (JC Tranzit).

Totaalbeleving

Het avontuurlijk hindernissenparcours met speelhuis vindt haar plaats op de sportcampus Lange Munte en maakt van de locatie een totaalbeleving. Naast de sportvelden voor georganiseerde sporten, kunnen de jongsten van de wijk er nu ook avontuurlijk ravotten.

“Het speelruimteplan stelt dat elk kind in een straal van 400 meter van zijn thuis veilig en kwalitatief moet kunnen spelen. Veilig betekent dat drukke straten vermeden kunnen worden op de weg van huis naar de speelzone. Voor kinderen die aan de zuidkant van de Ambassadeur Baertlaan en de Baaistraat wonen, is de nieuwe speelzone aan de sportcampus een uitstekende oplossing”, zegt Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren.

53.000 euro

De gezamenlijke investering voor de nieuwe speelzones wijk Lange Munte, inclusief grondwerken en de investering voor het gebruik van de toestellen op het zomerspeelplein, komt op 53.000 euro. Ook de wijk rondom de Peperstraat en Oogststraat in Heule, waar de recreatieve groene zone Herfsttij al goed bespeeld werd door jonge kinderen, heeft er een mini-avonturenpark voor jongeren bij, goed voor een investering van 38.000 euro.