Nieuwe speeltoestellen aan Slachthuiswijk en Bredevoorde in Oudenburg versterken sociale verbondenheid

De stad Oudenburg heeft recent geïnvesteerd in de speelruimte voor haar jongste inwoners. In de Slachthuiswijk en op het pleintje in Bredevoorde zijn nieuwe, moderne speeltoestellen geplaatst. Deze vernieuwingen zijn het resultaat van een buurtbevraging waarin bewoners hun ideeën en wensen voor de speelterreinen konden delen.

In samenwerking met de buurtbewoners werden de nieuwe speeltoestellen zorgvuldig geselecteerd. Ze kregen de kans om hun voorkeuren aan te geven voor de inrichting van de speelplaatsen. Op basis daarvan werd besloten tot de aanschaf van veilige, uitdagende toestellen die tegemoetkomen aan de wensen van zowel kinderen als ouders.

Sociale verbondenheid

“Dankzij de betrokkenheid van de bewoners kunnen we beter inspelen op de behoeften van de gemeenschap”, zegt schepen van Jeugd Jens Balliere. “De nieuwe speeltoestellen dragen niet alleen bij aan het speelplezier van de kinderen, maar versterken ook de sociale cohesie in de wijken. Dit is essentieel voor het welzijn van onze inwoners.”

De vernieuwde speelplekken bieden kinderen in zowel de Slachthuiswijk als Bredevoorde volop mogelijkheden om avonturen te beleven. Ouders kunnen ondertussen rustig ontspannen en genieten van de buitenlucht. “Met deze vernieuwingen willen we niet alleen het speelaanbod verbeteren, maar ook de sociale verbondenheid en de levenskwaliteit in de buurten versterken”, voegt schepen Balliere toe.

Welzijn en plezier

Burgemeester Romina Vanhooren vult aan: “We blijven ons inzetten voor een betere leefomgeving door te luisteren naar onze bewoners en te investeren in voorzieningen die bijdragen aan welzijn en plezier in de buurt. Met deze nieuwe speeltoestellen hopen we dat meer kinderen en gezinnen de weg naar deze buurtspeelplaatsen vinden.”