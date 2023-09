Nieuwe speelprikkels in Ledegem

Het gemeentebestuur zorgde de voorbije maanden op verschillende plaatsen verspreid over Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel voor extra speelprikkels. Bij de start van het nieuwe schooljaar wezen onder andere een alfabetrups en een cijferslang de kinderen de weg naar de schoolpoort.

Schepen Emiel Debusseré (CD&V/VD) en deskundige jeugd Suzanne Demeersseman vinden het belangrijk dat de plaatselijke jeugd zich in hun vrije tijd volop kan uitleven. “Daarom hebben we er de voorbije periode voor gezorgd dat er extra speelprikkels bijgekomen zijn in onze gemeente. Met de werkgroep speelkansen, een onderdeel van de Ledegemse jeugdraad, gingen we een tijdje geleden op pad om te kijken waar we nog extra speelkansen konden creëren. We denken dat het resultaat er echt mag zijn”, aldus Emiel Debusseré.

Pleinplakkers

Op verschillende plaatsen verspreid over de drie deelgemeenten merken passanten ongetwijfeld ook de nieuwe pleinplakkers op, die voor extra speelprikkels moeten zorgen op weg naar school. “Een alfabetrups of cijferslang wijzen de kinderen de weg naar de schoolpoort, maar ook kleurrijke voetstapjes en een hinkelbaan fleuren het straatbeeld nu op”, aldus deskundige jeugd Suzanne Demeersseman.

Op het Sint-Hubrechtsplein in deelgemeente Sint-Eloois-Winkel en langs de Kerkwegel in deelgemeente Rollegem-Kapelle kunnen kinderen zichzelf sinds kort uitdagen op de oversteeksteps of de balansbalk. “Deze houten speelprikkels passen perfect in de omgeving en zorgen voor een leuk extraatje onderweg”, aldus schepen Emiel Debusseré. De gemeente lijstte inmiddels alle speellocaties op. Wie de pleinplakkers en speeltoestellen zelf wil uittesten, kan alle locaties vinden via www.ledegem.be/spelen. “Met onder andere de speelpleinen De Kempkens en Ter Schueren hadden we al speelmogelijkheden voor de jeugd, maar dankzij de nieuwe speelprikkels is er nu nog iets extra.” (BF)