Nieuwe skate-infrastructuur in de Oostendse Velodroom

Na overleg met lokale skaters en met ondersteuning van het gespecialiseerde ontwerpbureau Nine Yards besliste Stad Oostende om een aantal street skate-elementen toe te voegen aan de Velodroom in het Maria-Hendrikapark.

Stad Oostende wil haar naam als skateboardstad verder uitbouwen. Dit gebeurde onder andere al door de bouw van een outdoor skatebowl in de Velodroom aan het Maria-Hendrikapark in 2010 en de vernieuwing van indoor skatepark De Veiling in 2017.

“Skateboarden is, net als vele andere sporten, een belangrijke bron van plezier en quality time”, zegt schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein. “.Het is goed voor de fysieke conditie, én het is bovendien een olympische sport. We maken dan ook graag extra middelen vrij om bijkomende skate-infrastructuur te voorzien. Zo kunnen de skaters zich nog meer creatief uitleven,”

Overleg met skaters

Bart Plasschaert, schepen van Vrije Tijd, voegt eraan toe: “In overleg met lokale skaters en met ondersteuning van het gespecialiseerde ontwerpbureau Nine Yards werd in 2018-2019 een ontwerp uitgetekend om street skate elementen in de Velodroom toe te voegen. Er werden onder andere een quarterpipe, een manny pad, een bank en een rail geplaatst. Het ontwerp zorgt ervoor dat elk type skater nu zijn gading kan vinden in de Velodroom.”

Aan de skatebowl in de Velodroom werd een aantal street skate-elementen toegevoegd. Door de uitbouw van de skatebowl met enkele street skate-elementen kan elke skateboard discipline in Oostende vrij en toegankelijk beoefend worden.

Testlocatie in Zandvoorde

De opdracht werd eind januari 2022 gegund voor een bedrag van 74.021,75 euro aan Public Construct NV, een professionele partner die reeds tientallen betonnen skateparken in Vlaanderen bouwde.

De Stad bekijkt momenteel ook de mogelijkheid om in de toekomst enkele kleinere skatespots aan te leggen voor jonge en beginnende skaters. Nog dit jaar wordt hiervoor een testlocatie aangelegd in Zandvoorde.