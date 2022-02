Nieuwe kinderzoektocht in Brugse binnenstad rond boekenserie ‘Woodwalkers’

Stad Brugge organiseert samen met Uitgeverij Clavis een nieuwe kinderzoektocht in het stadscentrum. Centraal staat deze keer de populaire kinderboekenserie ‘Woodwalkers’.

Lagereschoolkinderen kunnen van zaterdag 26 februari tot en met zaterdag 12 maart op pad gaan in het centrum van Brugge. In negen etalages kunnen ze een puzzelletter vinden. Wie aan het einde van de zoektocht met de gevonden letters het wachtwoord kan vormen, krijgt een lekkere, lokale verrassing.

De zoektocht start bij de Clavis Conceptwinkel, Sint-Amandsstraat 5, waar iedereen gratis een formulier en een cadeautje kan afhalen. Op het formulier staat de route duidelijk uitgetekend. De zoektocht loopt langs de Sint-Amandsstraat, Eiermarkt, Vlamingstraat, Academiestraat, Philipstockstraat, Wollestraat en Noordzandstraat.

Speels ontdekken

“Tijdens de zoektochten is het telkens speuren door een ander deel van de stad. Op een speelse manier ontdekken kinderen zo nieuwe straten en winkels in Brugge. Dit is ondertussen de zevende zoektocht voor kinderen die we in het Brugse stadscentrum organiseren. Duizenden jongens en meisjes ontdekten al tientallen nieuwe adressen en gevestigde adressen in de shoppingkern van de stad”, weet schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys. (CGRA)