Nieuwe kinderraad én kinderburgemeester verkozen: “Sterk team om Izegem mooier en beter te maken”

Naar traditie werden in Izegem de nieuwe kinderraad én -burgemeester voorgesteld. Anders dan hun volwassen collega’s-politici wordt deze raad jaarlijks verkozen. Siebe Hauspie kreeg van zijn voorganger Victor Viaene de sjerp overhandigd.

“Een toekomst als échte burgemeester zie ik niet voor mezelf”, zegt kersvers verkozen kinderburgemeester Siebe Hauspie (11). Maar de taak van kinderburgemeester boeit hem des te meer. Siebe loopt school in Prizma basisschool Heilige Familie op de Bosmolens en voerde al hard campagne op school om afgevaardigd te kunnen worden naar de kinderraad. Daar haalde hij het meeste stemmen waardoor hij nu een jaar lang kinderburgemeester is. De sjerp kreeg Siebe overhandigd van zijn voorganger Victor Viaene. Die had al meteen wat tips in petto.

“Geniet er vooral van want het is een mooie periode die helaas snel voorbij is. En luister vooral naar de anderen.” Een raad die Siebe beloofde op te volgen. Als thema’s haalde hij onder meer aan: een nette stad, rokers op afstand houden van kinderen, ruimte of bankjes voor kinderen om samen te komen en te praten en ook betere fietspaden. “Ik fiets zelf naar school en ervaar net als vrienden en kennissen dat de fietspaden er soms slecht aan toe zijn.”

Mogelijk worden er van de opgesomde items effectief zaken gerealiseerd. In een recent verleden werd een echte kinderboomhut gebouwd op sportpark De Krekel, na voorstel van de kinderraad. De vorige raad zag onder meer een koffer met daarin allerhande materiaal om kampen te bouwen in de bossen werkelijkheid worden.

“Het is telkens een bijzondere dag voor de stad als we de verkozen leden van de kinderraad en de nieuwe kinderburgemeester kunnen feliciteren”, zei de echte burgemeester Kurt Grymonprez (Stip+). “Ze hebben hard gewerkt voor hun campagne en die inzet is nu beloond. De kinderraad in Izegem is een officieel adviesorgaan. Voorstellen die de kinderrraadsleden doen worden overwogen en getoetst of ze binnen de financiële mogelijkheden liggen. Als burgemeester mag je dan wel baas van de stad zijn, de kinderburgmeester is de baas van de toekomst. We zullen een sterk team vormen om Izegem beter en mooier te maken”, rondde Kurt Grymonprez af.