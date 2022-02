Nieuwe kinderopvang vlak naast WZC Mater Amabilis: “Interactie tussen jong en oud”

In de buurt van het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis in de Sint-Jorisstraat in Wervik komt er eind dit jaar een nieuwe kinderopvang voor achttien baby’s en peuters. Het gaat om een initiatief van samenwerkingsorganisatie vzw De Hoeksteen waartoe Mater Amabilis samen met vier andere rustoorden behoort. “Er was in Wervik een tekort aan kinderopvang. Het pand komt op wandelafstand van Mater Amabilis”, zegt algemeen directeur Jurgen Duyck.

In de buurt van Mater Amabilis is er op het gelijkvloers van woonzorgcentrum Het Pardoen in de Akademiestraat de buitenschoolse kinderopvang Sloeber. Het aanbod in de Tabaksstad wordt eind dit jaar uitgebreid met een kindercrèche van nul tot drie jaar. “Er is in Wervik een tekort aan kinderopvang”, aldus de directeur.

vijf medewerkers

“De leeftijd van nul tot drie jaar is het grootste probleem om een plek te vinden. We hebben een pand gevonden en zijn bezig met de laatste onderhandelingen. Binnenkort maken we de locatie bekend. Eenmaal de akte bij de notaris is getekend, kunnen we werk maken van heel de administratieve molen en het ‘kindleuk’ maken van de locatie. We voorzien daar vier à vijf medewerkers.”

Het is een voordeel dat we in het woon- en zorgcentrum beschikken over een keuken die het kinderdagverblijf ook gaat bedienen

“De kinderopvang zal waarschijnlijk open zijn van 6.30 uur tot 18 uur. Als we het doen, dan moet het in orde zijn. Het is een voordeel dat we in het woon- en zorgcentrum beschikken over een keuken die het kinderdagverblijf ook gaat bedienen. Er zal ook interactie zijn tussen de kinderen en ouderen in de gemeenschappelijke tuin.”

Gewezen profwielrenner

Gewezen profwielrenner Jelle Goderis is de coördinator van vzw Kinderopvang Hoeksteen en tevens het dienstenchequebedrijf Partoe die beiden behoren tot De Hoeksteen. Door de dagelijkse werking in de ouderenzorg kwam ook steeds meer de acute nood aan kinderopvang in het vizier. “Aangezien wij over een stevige structuur en gekwalificeerde omkadering beschikken, liep onze denkoefening verder uit”, zegt Duyck.

“We zijn immers een social profit organisatie die zijn maatschappelijke functie heel degelijk wil vervullen en zich bekommert om allerlei noden.”

“Nu dus ook breder dan ouderenzorg. Bovendien heeft de overheid ons gevraagd onze multifunctionele werking verder uit te bouwen, gericht op de buurt en de lokale bevolking. Algauw waren de krijtlijnen uitgezet van wat tegen het eind van dit jaar een heel professioneel opzet zal worden. Toen er door de overheid nieuwe gesubsidieerde plaatsen kwamen, zijn we meteen op de kar gesprongen.” (EDB)