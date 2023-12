Nieuwe kinderopvang komt in Villa Rosa

Jonge ouders in Moorslede slaken een zucht van verlichting. In het voorjaar van 2024 opent er een nieuwe kinderopvang voor veertien kinderen de deuren. Opvallend is dat die gevestigd zal zijn in Villa Rosa, het gebouw met assistentiewoningen dat zich naast het plaatselijke woonzorgcentrum bevindt.

Doordat er de voorbije jaren verschillende kinderopvanginitiatieven de deuren sloten is het voor Moorsleedse ouders verre van gemakkelijk om een tweede thuis voor hun kinderen te vinden. “In West-Vlaanderen hebben we het minste aanbod aan kinderopvangplaatsen”, aldus schepen van kinderopvang Benedikt Vallaey (STERK). Een eerste oplossing voor het probleem komt nu uit onverwachte hoek. Het plaatselijke woonzorgcentrum slaat de handen in elkaar met de vzw De Hoeksteen en het gemeentebestuur om een nieuwe kinderopvang voor 14 kinderen tussen de 0 en 3 jaar oud te realiseren. “Via onze sociale dienstverlening werden we geconfronteerd met de acute nood aan kinderopvang. We geloven sterk in een wisselwerking tussen senioren en kinderen”, aldus Wouter Van der Donckt, directeur van het woonzorgcentrum.

Voor vzw Kinderopvang De Hoeksteen is een samenwerking tussen een kinderopvanginitiatief en een woonzorgcentrum niet nieuws. In 2022 startten ze hun eerste opvanglocatie op in Kortemark, al snel volgden drie andere locaties: Merkem, Wervik en Dadizele. “Ook daar telkens in de onmiddellijke nabijheid van een woonzorgcentrum”, aldus Jelle Goderis, directeur van Kinderopvang de Hoeksteen. De nieuwe kinderopvanglocatie in Moorslede wordt gevestigd in een deel van de gelijkvloerse verdieping van Villa Rosa waar hoofdzakelijk assistentiewoningen worden uitgebaat door het Moorsleedse woonzorgcentrum. “Deze unieke locatie biedt een meerwaarde voor alle betrokkenen en de buurt. De intergenerationele samenwerking zorgt voor een veilige en stimulerende omgeving. Hier is parkeerruimte en er is een grote tuin”, aldus Goderis. De aanpassingswerken in de lokalen van Villa Rosa zijn momenteel volop aan de gang. “We hopen in het voorjaar van 2024 al de deuren van de kinderopvang te openen.”

Ondertussen blijft de gemeente op zoek naar nieuwe opportuniteiten. “We zijn heel blij met deze oplossing, maar blijven op zoek naar andere mogelijkheden voor de Moorsleedse gezinnen”, aldus schepen Vallaey.