Nieuwe kinderopvang in voormalige Vivo in Dadizele

Begin 2023 gaat een nieuwe kinderopvang open in de Beselarestraat in Dadizele. De voormalige Vivo-winkel wordt er vanaf april verbouwd. Het initiatief komt uit onverwachte hoek. De Hoeksteen baat de woonzorgcentra in Moorslede en Dadizele uit en merkte dat er een acute nood is aan kinderopvang.

Jonge ouders in Dadizele kunnen weer wat meer ontspannen. Er komt een einde aan de krapte in de kinderopvang in de gemeente. Verrassend genoeg is dat een initiatief van De Hoeksteen, dat ook participeert in de woonzorgcentra in Dadizele en Moorslede. Begin volgend jaar gaat er een nieuwe kinderopvang open in de Beselarestraat.

Verbouwingswerken

“Via onze sociale dienstverlening werden we geconfronteerd met de acute nood aan kinderopvang in de regio”, zegt Jurgen Duyck, algemeen directeur van De Hoeksteen, waaronder zowel Maria’s Rustoord als Maria Middelares vallen. De organisatie liet zijn oog vallen op de voormalige buurtwinkel Vivo in de Beselarestraat in Dadizele. Het pand, waar in april de verbouwingswerken starten, grenst aan de zorgsite in Dadizele waar Maria’s Rustoord actief is. Begin 2023 gaat de nieuwe kinderopvang open. Die biedt plaats aan achttien kinderen.

“Het tekort aan kinderopvangplaatsen in Dadizele is erg acuut. Dat horen we telkens weer tijdens onze contacten met het gemeentebestuur. Aangezien wij over een stevige structuur en gekwalificeerde omkadering beschikken, beslisten we deze stap te zetten. Wij zijn een socialprofitorganisatie die zijn maatschappelijke functie heel degelijk wil vervullen en zich bekommert om allerlei noden. En dat gaat vanaf nu dus breder dan enkel ouderenzorg”, zegt Duyck.

Geschenk uit de hemel

Twee nieuwe kinderopvanginitiatieven in twee jaar, het gemeentebestuur van Moorslede juicht de nieuwe kinderopvang meer dan toe. “Dit is een geschenk uit de hemel. In onze gemeente is er al langer een tekort aan kinderopvangplaatsen. In Moorslede slaagden we er vorig jaar in een nieuwe kinderopvang op te starten. Ook daar is plaats voor achttien kinderen”, zegt schepen van Zorg Benedikt Vallaey (STERK).

KIDZ Leon opende vorig jaar in mei in de Roeselaarsestraat. Het gemeentebestuur startte toen ook een zoektocht naar geschikte locaties in Dadizele. “Het voorstel van De Hoeksteen komt als geroepen. We stoppen onze zoektocht naar nieuwe locaties om een gemeentelijke kinderopvang op te starten, maar zullen natuurlijk de komende jaren de bestaande en startende initiatieven blijven ondersteunen.” (BF)