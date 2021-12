Nieuwe kindergemeenteraad legt eed af

Tijdens een korte outdoorplechtigheid op woensdag 8 december legde de nieuwe kindergemeenteraad van Oostkamp de eed af met Jeanne Bourgeois (10) als nieuwe kinderburgemeester. Zij volgt Matthijs De Metter op die een klein jaar de kinderburgemeester was.

Sinds 2013 heeft Oostkamp een kindergemeenteraad en de leden ervan komen uit alle scholen van Oostkamp. De kindergemeenteraad komt enkele keren per jaar samen om mee te denken over activiteiten, milieu, sport of verkeersveiligheid.

Schepenen

Elke Oostkampse school selecteerde twee leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar of uit het eerste of tweede middelbaar om te zetelen in de kindergemeenteraad.

In haar functie van kinderburgemeester wordt Jeanne Bourgeois bijgestaan door enkele schepenen. Iben Lingier neemt het departement vrije tijd op zich en is ook verkozen als eerste schepen.

Uittredend burgemeester

Matthijs Vandecasteele is verantwoordelijk voor verkeer. Serena De Cloedt krijgt milieu en Isaac Snauwaert mag zich buigen over onderwijs.

Uittredend burgemeester Matthijs De Metter blijft zetelen en wordt verantwoordelijk voor sport binnen de kindergemeenteraad. (GST)