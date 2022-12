Nieuwe kindergemeenteraad in Oostkamp

Afgelopen woensdag werd een nieuwe kinderburgemeester en de nieuwe kindergemeenteraad van Oostkamp verkozen. De leden van de kindergemeenteraad komt enkele keren per jaar samen en bespreken dan zaken in verband met activiteiten, milieu, speelpleinen, verkeersveiligheid en nog veel meer. De Nieuwe kinderburgemeester is Oa Proot uit Ruddervoorde en heeft zich voor de eerste keer kandidaat gesteld voor de kindergemeenteraad.

Ze is 11 jaar en loopt school in de Vrije Basisschool De Vaart in Moerbrugge. “Dat ik daar naar school ga lijkt misschien wat raar maar toen we 6 jaar geleden naar Ruddervoorde zijn komen wonen vanuit Assebroek wilde ik niet van school veranderen vandaar dat ik het lager wil afmaken in De Vaart.” Weet Oa te vertellen. De nieuwe kinderburgemeester wil in het middelbaar Latijn -Frans gaan studeren en ze hoopt later ook in de politiek te kunnen gaan.” Ik hoop wel we met de kindergemeenteraad een bijdrage zullen kunnen leveren naar verkeersveiligheid toe. Ikzelf zal voor mezelf nog meer opletten in het verkeer en zeker ook mijn ouders sensibiliseren om veilig met de wagen te rijden.”

Schepenen

Naast een nieuwe kinderburgemeester zijn er ook een aantal schepenen verkozen. Dries Dufour van VBS De Vaart is de nieuwe schepen van Milieu, Gaston Watteyne van de Klimop neemt het departement Reclame voor zijn rekening. Vrije tijd werd toegewezen aan Ywein Versteels van VBS Sint-Pieters en Simon Bultinck van VBS De Kiem zal zich inzetten voor het verkeer. Lies Sercu van VBS DE Sprong is de nieuwe schepen van sport en onderwijs is voor Kate Decolvenaer van VBS De Kiem. Tuur Vanlerberghe van de Klimop is eerste schepen in de kindergemeenteraad. (GST)