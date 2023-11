Nieuwe kindergemeenteraad in Middelkerkse legt eed af

Niet alleen in de Wet- en Dorpsstraat slaat de verkiezingskoorts toe! Ook op de Middelkerkse speelplaatsen werd afgelopen weken volop verkiezingscampagne gevoerd, want de Middelkerkse Kindergemeenteraad kwam woensdag voor het eerst samen. In 5 gebalde sessies bepalen de ‘verkozen’ kinderschepenen wat zij in Middelkerke willen veranderen.

Tineke en Jeffrey van de Middelkerkse jeugddienst bezochten in september en oktober alle Middelkerkse scholen om de kindergemeenteraad te promoten. Daar hoorden ze overal dezelfde boodschap: “Niet alleen volwassenen mogen bepalen wat in Middelkerke gebeurt”.

Eedaflegging

Zo gezegd, zo gedaan. “Uit al hun vijfdes en zesdes kiezen de Middelkerkse scholen telkens twee kinderschepenen”, zegt Tineke Van Hoof, diensthoofd jeugd bij de gemeente Middelkerke. “Samen vormen zij onze splinternieuwe kindergemeenteraad”.

Nieuw? “Inderdaad, want door corona konden we drie jaar lang geen kindergemeenteraad samenstellen. Op woensdag 8 november legden alle verkozen kinderschepen hun plechtige eed af in het gemeentehuis”, stelt Tineke.

Vragenvuur

Jeffrey De Donder van de jeugddienst begeleidt de 5 ‘zittingen’ van de kindergemeenteraad. “We vliegen er meteen in. Naast de plechtige eedaflegging en een kennismakingsronde hielden we een spetterend ‘vragenvuur’. Tijdens de latere sessies staan ook zware onderhandelingen op de planning”, knipoogt Jeffrey.

“In de volgende sessies leggen alle ‘schepenen’ namelijk hun voorstellen op tafel. Die werken ze uit in twee concrete thema’s en creatieve voorstellen”.

“Onze politieke toekomst is in goeie handen” – Burgemeester Jean-Marie Dedecker

Tijdens dat vragenvuur stelde de kindergemeenteraad een resem vragen aan de ‘echte’ burgemeester Jean-Marie Dedecker en schepen voor Jeugd Natacha Lejaeghere.

Geen scherpe oppositievragen vermoeden we? “Neen, helemaal niet. De kinderen waren vooral benieuwd naar mijn dagtaak als burgemeester. Eén wakker kindergemeenteraadslid had mijn filmpje met Camille gezien en vroeg of ik fan was van haar. Zeg nu zelf: wie is er geen fan van Camille”, lacht burgemeester Dedecker.

“Ik was meteen onder de indruk van hun onderhandelingscapaciteiten, want ze bedongen dat ze deze zomer allemaal mee backstage mogen tijdens Tien Om Te Zien. En ze krijgen allemaal een rondleiding in Silt, ons nieuwe casinoproject. Onze politieke toekomst is volgens mij in goeie handen”, besluit burgemeester Dedecker.

Dankbaar project

“De kindergemeenteraad is een enorm dankbaar project”, zegt schepen voor Jeugd Natacha Lejaeghere. “Kinderen zijn altijd eerlijk in wat hen bezighoudt en wat ze nog in Middelkerke verlangen. Daarnaast is het ook een perfecte manier om hen kennis te laten maken met beleid, politiek en democratie.”

“Ik kijk alvast uit naar de voorstellen. Hopelijk kunnen we er een aantal van realiseren. Voor alle duidelijkheid: het afschaffen van alle schooldagen is niet mijn bevoegdheid”, lacht Natacha Lejaeghere.

14 leden

De kindergemeenteraad komt nog samen op zaterdag 9 december 2023, woensdag 31 januari 2024, woensdag 6 maart 2024 en zaterdag 27 april 2024 met een slotactiviteit.

Dit zijn de leden van de Kindergemeenteraad: Eléonore Scheirlinckx, Mathis Devos, Lio Vitse, Lenny Sidan, Robin Boudaer, Matthias Cuveele, Amélie Depoover, Rien Debeuckelaere, Hayley Rosseel, Nenna Uhiara, Lotte Smets, Lora Vandekerckhove, Adriaan Biesemans, Pixie Van Nuffel.