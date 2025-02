Nieuwe jeugdraad Izegem geïnstalleerd: “We kijken uit naar een jaar vol engagement”

Tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst werd de nieuwe jeugdraad ‘geïnstalleerd’ in Izegem. Een 30-tal jongeren zet zich in voor de leeftijdsgenoten. “We willen ook meer dan ooit de kaart van het mentaal welzijn bij jongeren trekken”, zegt kersvers voorzittersduo Renée Gevaert en Miranda Demeyere.

De Izegemse jeugdraad kwam vanmorgen voor het eerst bijeen dit jaar, in zaal Meilief van het Izegemse stadhuis. Voorzittersduo Miranda Demeyere (21) en Renée Gevaert (22) leidden de vergadering in goede banen. Hoewel nieuw als voorzitters, zijn ze het toch gewoon om met de jeugd om te gaan. “We zijn beiden actief in de Chiro (Miranda bij Chiromeisjes Emelgem en Renée bij Chiro Bosmolens, red.), zijn actief als animator en zetelden voorheen al in de jeugdraad. Toen Emma van de jeugddienst de vraag stelde of we voorzitter wilden worden, besloten we dit engagement aan te gaan”, aldus de twee.

Renée en Miranda wijzen nogmaals op het belang van de jeugdraad. “Tweemaandelijks komen we bijeen. We lanceren telkens een oproep aan jeugdverenigingen om items aan te brengen die we dan kunnen bespreken. Ook zaken die we zelf zien of die ons opvallen, kaarten we aan”, zeggen ze. “Op die manier kunnen we jeugdkwesties aankaarten bij het stadsbestuur, zaken die anders niet of moeilijker op bestuursniveau zouden geraken.”

Een stokpaardje van beide voorzitters is het sociale aspect van de jeugd. “Vooral aandacht voor mentaal welzijn dan”, klinkt het. “In die zin kijken we hoe we bijvoorbeeld het OverKop-huis of het Tejo-huis nog bekender kunnen maken bij jongeren. Daarnaast willen we ook inzetten op de niet-georganiseerde jeugd. Niet elke jongere maakt immers deel uit van een jeugdbeweging, maar ook hen willen we bereiken.”

Schepen van Jeugd Matthias Leenknecht (Stip+) zit het graag gebeuren. “Het belang van jeugdparticipatie is groot. Daarom moedig ik de leden van de jeugdraad aan hun stem te laten horen en ons te adviseren qua jeugdbeleid. Maar de 11 bestuursleden, onder leiding van voorzitters Miranda en Renée, belooft het een sterk werkjaar te worden. Samen met het stadsbestuur kijken we uit naar een jaar vol engagement en samenwerking.” (MI)