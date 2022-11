Nieuwe geboortedreef aangeplant in Beernem langs het Vossenpad

In Beernem vond de aanplanting van een nieuwe geboortedreef plaats in Beernem. Ouders van kinderen geboren in 2021 konden zelf een eigen boom planten langs het Vossenpad.

Alle uitgenodigde ouders werden ontvangen op het domein van de Mobiele Fruitpers. Daar konden ze ook kennismaken met het Beernemse Huis van het Kind en de aanwezige Gezinsbonden.

Met het planten van een geboortebos, wil het gemeentebestuur bijdragen tot het vergroenen van onze gemeente. Met de geboortebomen van 2021 erbij, is Beernem nu al 2.875 geboortebomen rijk.