Nieuw (voorlopig?) skatepark in Oostendse deelgemeente Zandvoorde: “Iets doen voor de jeugd”

Zandvoorde heeft voortaan ook zijn eigen skatespot. De stad plaatste 4 toestellen en zal het gebruik tegen de zomer evalueren. “Ik ben schepen van jeugd en kom op voor hun belangen”, zegt Bart Plasschaert (CD&V).

“De stad wil de infrastructuur verder uitbouwen. We deden dat al door de vernieuwing van De Veiling op Mariakerke in 2017 en aan de Velodroom in het Bosje dit voorjaar”, zegt schepen Bart Plasschaert. De vraag voor een eigen skatezone bleek te komen van de Zandvoordse kinderen en jongeren zelf : zij zien een verre verplaatsing naar De Veiling of Velodroom niet zitten en gaven vorig jaar een. Met hen werd overleg gepleegd over de invulling en er werd gekozen voor 4 streettoestellen : een quarterpipe, twee platform banks en een parking block.

Vijfde toestel in aantocht

Een vijfde toestel is in aantocht; de stad investeerde 30.346 euro. “Het is in inox en verplaatsbaar. We laten het nu staan tot de zomer en gaan na of het genoeg gebruikt wordt. Als dat niet het geval is, kan het verplaatst worden.”

Bart Plasschaert weerlegt de kritiek van buurtbewoners die de komst van het park niet zagen zitten : “Dat is de reden dat het zo lang duurde voor de vraag uit 2021 gerealiseerd werd. We lieten de politie tellingen uitvoeren en daaruit bleek dat de parking bij na niet gebruikt werd en er plaats is in de buurt om te parkeren.”

Dat de steps en boards geluid maken, ontkent hij niet. “Ik ben schepen van jeugd en wil toch echt iets voor hen doen. De zone is vooral bedoeld voor jongere kinderen. Ik denk niet dat die tot heel laat sporten en de oudere jongeren trekken meestal naar de stad zelf.”