Nieuw vaarseizoen feestelijk geopend bij 2de FOS Westhinder

Zaterdagnamiddag had de plechtige opening plaats van het nieuwe vaarseizoen op de spuikom bij de Seascouts van het 2de FOS Westhinder. In aanwezigheid van de zeegod Neptunus, talrijke ouders en familieleden en de leden van de vriendenkring van oud-zeescouts werd de eerste boot te water gelaten.

Lotta Maseman, hoofd van de leiding, gaf enige toelichting over de werking. “Wij zijn 2de FOS Seascouts-groep De Westhinder. We zijn al meer dan 100 jaar de nautische scoutsgroep uit Oostende en omstreken. 2de FOS duidt erop dat we aangesloten zijn bij FOS Open Scouting, de Vlaamse pluralistische overkoepelende Federatie. FOS draagt ons rechtelijk statuut, stippelt de grote beleidslijnen uit, organiseert permanente vorming voor leiding en leden en verzorgt de ‘grotere’ administratie.

Zeildag

Vandaag zijn we best tevreden met 159 aanwezige scoutsleden. Onze werking telt 21 leden in de leiding en de jonge leden zijn verdeeld over de zeehondjes, de welpen, de wolven, de aspiranten, de juniores en de seniores. Elke zondag van 14 tot 17 uur zijn er gevarieerde activiteiten voor de jongeren. De oudste leden mogen nog doorgaan tot 18 uur. Op 10 juni nodigen we de ouders uit voor een zeildag. Van 5 tot 15 juli organiseren we een scoutskamp in het Nederlandse Brouwershaven, met bezoekdag voor de ouders. Nieuwe leden zijn altijd welkom.”

Voor info kan je terecht op seascouts@seascouts.be of www.seascouts.be.