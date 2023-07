Nieuw sportief aanbod voor meisjes in Zeebrugge

Stad Brugge pakt in Zeebrugge uit met een nieuw sportief aanbod voor kinderen. De vraag naar bijkomend structureel sportief aanbod voor kinderen bleek er namelijk groot. Vooral voor meisjes was er te weinig in deze Brugse deelgemeente.

Nog tot 20 juli vindt voor het eerst een danskamp plaats voor 7 tot 12-jarigen en op 18 september start een permanente lessenreeks dans voor kinderen in de deelgemeente. Dertig lesweken lang zullen in het Gemeenschapshuis in Zeebrugge op maandag danslessen plaatsvinden voor verschillende leeftijdsgroepen tussen 5 en 10 jaar. Er zijn lessen van 16 tot 19 uur.

Jonge kinderen

Volgens sportschepen Franky Demon kwam er vanuit de werkgroep Zeebrugge de vraag om een extra sportief aanbod te voorzien voor meisjes in Zeebrugge: “ Er is al een voetbalploeg en in de sporthal zijn vooral zaalvoetbal- en badmintonclubs actief. Het sportieve aanbod voor kinderen en in het bijzonder voor meisjes, is er verder erg klein en de vraag naar een structureel sportief aanbod blijkt groot.”

“Er wonen heel wat jonge kinderen in Zeebrugge, vooral in de wijk tussen de Isabellalaan en de Kustlaan. We wilden hier dan ook graag op inspelen met twee extra sportieve activiteiten op maat van de gemeente. In eerste instantie beslisten we om tijdens de grote vakantie een danskamp op te zetten, met daarna in het najaar op regelmatige basis danslessen in het Gemeenschapshuis.”

“Het kamp kan daarbij dienen als smaakmaker voor een meer permanent aanbod. We mikken op meisjes, maar uiteraard zijn ook jongens welkom om te dansen. Ons aanbod valt alvast in de smaak want we tellen voor het danskamp al een mooi aantal van 22 deelnemers, waarvan 20 uit Zeebrugge.”

Dansplateau

Voor de organisatie van de dansschool in Zeebrugge werkt de stedelijke Sportdienst samen met Dansplatoo vzw, de dansacademie van KAVVV&Fedes vzw. Zij organiseren in Brugge en de omliggende regio vandaag al verschillende dansacademies onder dezelfde noemer. Dansplatoo vzw steunt op de assen van wijlen de Vlaamse Dansacademie, draagt er nog steeds de reputatie van mee en beschikt over een groot netwerk aan gediplomeerde lesgevers.

“De Stad heeft een lopende samenwerking met KAVVV&Fedes vzw voor de organisatie van sportkampen en andere sportactiviteiten. Voor het omnisportkamp en kleuterkamp in Zeebrugge van 7 tot 11 augustus in Sporthal De Landdijk zijn trouwens nog plaatsen vrij. Ook het danskamp en de danslessen worden binnen die afspraken georganiseerd. We stellen daarbij het Gemeenschapshuis gratis ter beschikking.”

“We zorgen voor de nodige communicatie en voor het danskamp passen we 25 euro per deelnemer bij als extra ondersteuning. Met dit nieuwe dansaanbod vullen we een leemte in die voor commerciële aanbieders wegens de kleinschaligheid onvoldoende interessant blijkt. We voeren de nodige promotie voor de danslessen via sociale media, een nieuwsbrief, een folder en een affiche. De gebiedscoördinator van Zeebrugge zal samen met het netwerk in Zeebrugge de dansschool mee promoten”, aldus Franky Demon.

Prédans

Concreet worden in Zeebrugge vanaf 18 september danslessen georganiseerd in de parketzaal van het Gemeenschapshuis. Er zijn drie blokken van een uur voor drie leeftijdsgroepen. Je stapt in voor prédans, dans kids of dans junior. De lessen starten om 16 uur. Het laatste lesblokje eindigt om 19.00 uur. Om de instroom zo laagdrempelig mogelijk te maken, kunnen kinderen op 18 en 25 september gratis komen proberen. Daarna kunnen ze hun aanmelding voor de proefles omzetten in een inschrijving. Kinderen die willen, kunnen ook schitteren in de voorstelling ‘Fedes Danst’ op 25 en 26 mei 2024.

Inschrijven kan tot en met 1 oktober 2023 via https://inschrijvingen.fedes.be/inschrijvingen/dansplatoo.