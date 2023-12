Nieuw speeltoestel op de markt van Ettelgem

De markt van Ettelgem heeft een nieuw speeltoestel. Begin september werd een nieuw speeltoestel geleverd en geplaatst op het Essenthoplein. Er werd een nieuw grasperkje voorzien zodat kinderen opnieuw in een veilige en nette omgeving kunnen spelen. “Het oude toestel was dringend aan vernieuwing toe”, zegt schepen van Jeugd Jens Balliere. “Het speeltoestel is niet groots, maar met een klimwand en glijbaan bevat het voldoende klim-, klauter- en glijplezier voor heel wat kinderen. Met de plaatsing van het speeltoestel willen we vooral gehoor geven aan de vraag van veel Ettelgemse inwoners voor een speelzone in het centrum van de deelgemeente.” (foto LIN)