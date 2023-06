Nieuw speelplein in Het Pand wordt aangepast na meldingen van ouders

Oppositieraadslid Michiel Vandewalle (N-VA/Open VLD) vroeg op de recente gemeenteraad of het stadsbestuur aanpassingen kon voorzien aan het speelpleintje in Het Pand. Vandewalle ontving de voorbije maanden heel wat klachten van bezorgde ouders die de rotsblokken en de loopbrug onveilig vinden.

“Vorig jaar werd het nieuwe Pand feestelijk geopend”, zegt fractieleider Michiel Vandewalle. “Maar de afgelopen maanden kregen we veel opmerkingen binnen over het speelpleintje op het centrale plein. De glijbaan is erg moeilijk te bereiken en de rotsblokken bezorgen ouders schrik, opdat hun kinderen zich daaraan kunnen kwetsen.”

Vandewalle bracht de bezorgdheid over en vroeg of het stadsbestuur aanpassingen kon voorzien. “Onze jeugddienst ontving twee meldingen, WAGSO geen enkele”, reageert WAGSO-schepen Kristof Chanterie (CD&V). “Maar mondeling kregen we ook al enkele opmerkingen.”

Risicovol spelen

“Het speelplein werd voor gebruik wel degelijk goedgekeurd en voldoet aan alle veiligheidsnormen, ook de rotsblokken.” Volgens Chanterie kwam de firma die het speelplein heeft ingericht al eens kijken. “We bespreken samen wat er aangepast kan worden. Maar een exacte timing is nog niet gekend.”

Groen-voorzitter en docent Pedagogie Simon Wemel vindt dat het speelplein niet goed werd afgestemd op de behoeften van de kinderen en de volwassen begeleiders. “Risicovol spelen wordt vaak onderzocht, en rotsblokken bieden een interessante speelwaarde. Maar in Het Pand liggen ze er wat verloren bij.”

“Bovendien gebeurt risicovol spelen best onder begeleiding. In Het Pand is dat niet het geval, dan genieten ouders van een hapje of drankje op het terras.”