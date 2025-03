Nieuw speelbos en plek om te ravotten aan de Fabrieksbeek in Rollegem

Het nieuwe speelbos en ravotzone werd op 16 maart officieel geopend samen met lokale partners Chiro Tandem, Rollegem Bos, Gezinsbond, Vrije Basisschool Sint-Theresia, MFC De Kindervriend en het Regionaal Landschap Leie en Schelde. De totale kostprijs bedraagt 25.700 euro inclusief. BTW, waarvan 5.500 euro van het Regionaal Landschap Leie en Schelde.

De groenzone achter de begraafplaats werd volledig heringericht met speelheuvels, een zandspeelzone, speelbos en groene rustplekken. De stad komt hiermee tegemoet aan de vraag van de Rollegemnaren om meer bomen, bos en groene speelnatuur in hun omgeving te voorzien: kortom meer groene speelruimte.

Op basis van de inbreng van verschillende lokale partners tekende het Regionaal Landschap Leie en Schelde een ontwerp voor de nieuwe groene zone op maat van elke Rollegemnaar. De publieke speelruimte voor jeugdbewegingen, scholen en verenigingen is vrij beperkt in Rollegem.

Chiro Tandem gebruikt al enkele jaren de weide achter de begraafplaats als speelveld, maar landschappelijke ingrepen waren eerder nog niet mogelijk. Ook vanuit de inwoners nam de vraag naar meer bos, bomen en groen in de omgeving de laatste jaren meer en meer toe. Vanuit jongeren- en natuurbeleid nam de stad het initiatief om aan deze behoeftes te voldoen.

“Jong en oud kunnen hier samenkomen”

“Hiermee geven we de jongeren in Rollegem een plek waar ze kunnen ravotten, spelen en de natuur ontdekken. Wat ooit een kaal speelveld was, is nu omgetoverd tot een fantastisch speelbos en een groene ravotzone. Jong en oud kunnen hier samenkomen om te ontspannen en te genieten van alles wat de natuur te bieden heeft. Een publieke ruimte en jongeren, dat gaat goed samen”, duidt Felix De Clerck, schepen van Jeugd.

Samen met enkele lokale partners als Chiro Tandem, Rollegem Bos, Gezinsbond, Vrije Basisschool Sint-Theresia en MFC De Kindervriend werd nagedacht over een inrichting. Ook de Provincie West-Vlaanderen, eigenaar en beheerder van de Fabrieksbeek langs het domein, werkte aan het ontwerp mee: een groene, ecologische en avontuurlijke inrichting met reliëf, bomen, speelgelegenheid, avontuur, rust en veiligheid: de kernwoorden die vooropgesteld werden.

“Voor iedereen toegankelijk”

In het speelbos werden 900 plantjes in de grond gestoken, bloemenmengsels gezaaid, een fruitboomgaard en 14 schaduwbomen geplant. Het speels plan van het Regionaal Landschap Leie en Schelde is volledig uitgevoerd.

Er is een smal pad aangelegd om het gebied vanaf de Beekweg toegankelijk te maken en de bezoeker via een fruitboomgaard tot bij een centrale ontmoetingsplek brengt. Het pad leidt je verder tot bij de actieve zone waar naast een open speelveld en speelbos ook een zit-arena in een speelheuvel is aangelegd, die kan gebruikt worden als uitkijk- of rustplek binnen de speelzone.

Er zijn ook tal van heuvels en een put met zand voorzien. “Omdat de speelzone voor iedereen toegankelijk moet zijn, is een berijdbaar en rolstoeltoegankelijk grindgazon doorheen het gebied aangelegd. Dit pad doorkruist de groenzone, passeert de schaduwrijke zitplek, de speelweide en komt tot bij de speelbergen en zandzone. Zo kan iedereen bij alle leuke plaatsjes komen.

Daarnaast werd ook de veiligheid rond de beek grondig onderzocht. Door het behouden van een ruimte-zone zorgen we voor een natuurlijke buffer en noodzakelijke afsluiting tussen de beek en de speelzones”, zegt Maxim Veys, bevoegd als schepen voor Zorg, Klimaat, Natuur en Kinderopvang.

Ingehuldigd met een ijsje

“Groen in de buurt is essentieel voor een gezonde leefomgeving én het mentale welzijn. Met de inrichting van dergelijke ‘groene prikkels’ versterken we de lokale biodiversiteit en creëren we een plek waar natuur en recreatie samenkomen. Dankzij de nauwe samenwerking met Stad Kortrijk en de betrokken partners komen we tegemoet aan de vraag van jonge én oude Rollegemnaren naar extra natuur in hun buurt”, zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen.

Chiro Tandem kwam de ravotzone inspelen en daarna werd iedereen getrakteerd op een ijsje.

De totale kostprijs bedraagt 25.700 euro inclusief BTW, waarvan 5.500 euro is gesubsidieerd door het Regionaal Landschap Leie en Schelde.