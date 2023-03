Nieuw skatepark Watewy in Tielt is klaar

Naast het voetbalplein van recreatiedomein Watewy is het gloednieuwe skatepark zo goed als klaar. De officiële opening is pas op 19 april, maar sinds vorige week kunnen alle Tieltse skaters wel al gebruikmaken van het park. In aanloop naar de opening zal de omgeving nog vergroend worden, terwijl er straks ook nog een tegel komt met een symbool tegen zinloos geweld.

Het park bevindt zich op dezelfde locatie van het oude skatepark en bestaat uit naadloos, aaneengesloten beton, waardoor de kans op eventuele geluidsoverlast kleiner is dan bij het oude park, dat uit losse elementen van hout en staal bestond.

Skaters hadden inspraak

“De Tieltse skaters werden mee betrokken in het verhaal”, legt jeugdschepen Pascale Baert (Iedereen Telt) uit. “Zowel in 2021 als in 2022 hebben we samen rond de tafel gezeten om het ontwerp aan te passen, vanzelfsprekend binnen de budgettaire mogelijkheden.”

Dat budget bedroeg 125.000 euro. 100.000 euro daarvan is afkomstig uit het coronasteunfonds. “We hadden destijds 385.000 euro uit het steunfonds, waarvan er 85.000 euro gebruikt werd voor directe steun. Het overige geld werd gelijk verdeeld over Sport, Jeugd en Cultuur. De jeugdraad besliste om dat geld te investeren in een nieuw skatepark. Zo creëren we hier een nieuw aanbod voor de jeugd, zeker voor jongeren tussen pakweg 12 en 16 jaar, die te oud zijn voor speelpleintjes en te jong om op café te gaan. Het park zal telkens tot 22 uur ‘s avonds gebruikt kunnen worden. We rekenen erop dat de gebruikers respect hebben voor de rust van de buurtbewoners.”

Vlinder tegen zinloos geweld

De officiële opening is gepland op woensdag 19 april, niet toevallig de Buitenspeeldag. Die dag is in de namiddag ook een skatejam en een skateboardinitiatie voorzien, terwijl dj Tola OG plaatjes komt draaien. Tegen dan moet de omgeving ook groener worden én zal er ook een herdenkingstegel met een vlinder tegen zinloos geweld liggen. Daarmee komt het stadsbestuur enigszins tegemoet aan de vraag van de nabestaanden van de betreurde skater Leander Quintijn, die in maart 2021 werd neergestoken in Tielt. Die nabestaanden hadden gevraagd om het park aan Leander op te dragen, maar de stad besloot toen om het niet aan één persoon op te dragen, maar wel aan alle slachtoffers van zinloos geweld, door er een tijdloos symbool tegen geweld te voorzien. (SVA)