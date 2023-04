Nieuw skatepark moet over enkele weken klaar zijn

Deze week is de aanleg van een intergemeentelijk skatepark nabij de polyvalente loods in Dadizele gestart. Zowel de skaters uit Moorslede als uit buurgemeente Ledegem zullen er zich volop kunnen uitleven.

Zowel de gemeente Ledegem als de gemeente Moorslede waren enkele jaren geleden op zoek naar een ideale skatelocatie. “Aanvankelijk was ons plan om hier twee kleine skateparken in te richten: één in Moorslede en één in Dadizele. De locatie aan het zwembad in Moorslede bleek echter niet ideaal te zijn op vlak van geluidsoverlast. We kozen dus toch voor een skatepark in Dadizele”, aldus de Moorsleedse schepen van Jeugd Jürgen Deceuninck (STERK). Intussen was ook Ledegem op zoek naar een geschikte locatie. Die zoektocht verliep moeizaam.

Op voorstel van het Moorsleedse oppositieraadslid Gert-Jan Hovaere (N-VA) besloten de gemeentebesturen van Ledegem en Moorslede om samen te kijken wat mogelijk was. “We kwamen al vrij snel tot de overeenkomst om een groter skatepark te bouwen vlakbij de polyvalente loods in Dadizele”, aldus Deceuninck.

Inspraak

Alle vergunningen zijn inmiddels in orde, de werken konden op 13 april starten. “Over enkele weken kunnen de skaters zich hier volop uitleven. We legden ons oor te luister en gaven de skaters de kans om zelf te beslissen welke obstakels ze hier wilden zien”, aldus de Moorsleedse schepen.

In buurgemeente Ledegem kijkt men ook uit naar het project. “Er is echt nood aan een dergelijk en veilig skatepark. Je merkt bij de eerste zon dat de skaters staan te popelen om hun kunstjes te tonen”, aldus Emiel Debusseré (CD&V), schepen van Jeugd in Ledegem.

Beide gemeentebesturen investeerden elk 50.000 euro in dit project. (BF)