Nieuw skatepark in Poelkapelle wellicht klaar tegen mei

Als het weer geen roet in het eten gooit, kan in april of mei het nieuwe skatepark in Poelkapelle klaar zijn voor gebruik. De jonge skaters die met een budget van 100.000 euro hun ideale skatepark mee mochten helpen ontwerpen, kijken er alvast naar uit. “Goed dat we in onze eigen gemeente een plek krijgen waar we onze tricks kunnen oefenen”, zegt skater Alexio Platteau.

Toen de gemeenteraad in april 2023 de bouw van een nieuw skatepark in Poelkapelle goedkeurde, zei schepen Peter Vantomme (N-VA) nog dat hij hoopte dat het klaar zou zijn tegen het einde van het jaar, maar blijkbaar heeft de aannemer vertraging. “Het omgevingsdossier is in opmaak. We missen nog enkele zaken/plannen van de aannemer. Volgens de aannemer zou hij kunnen starten in februari of maart. Er zijn acht weken werken voorzien.”

Investeren in jeugd

“Al meerdere jaren was er de vraag van een groep jongeren om te kunnen skaten”, vervolgt schepen Vantomme. “Het bestuur wil uiteraard ook investeren in de jeugd. Naast de woonunits voor de KSA van Bikschote en de uitbreiding van de jeugdlokalen voor de KSA/Chiro Poelkapelle, is dit een volgend jeugdproject.” Het skatepark zal volledig uit beton bestaan en krijgt een aantal elementen waarop skaters hun tricks kunnen oefenen, zoals een ledge, manual pad, quarterpipes met verschillende niveaus, een rail en een box. Het komt op een oppervlakte van 410 vierkante meter achter het lokaal van de Guynemerbolders, dat op zijn beurt achter het dorpshuis in de Nieuwplaats ligt. “Dat is een geschikte locatie omdat het bij de schoolsite en het cultureel centrum ligt en er minimale hinder is voor de aanpalende buren”, zegt Peter Vantomme. “Voor het ontwerp hebben een participatietraject opgezet waarbij de skaters hun noden en wensen konden doorgeven. Het ontwerp van de aannemer werd nadien nog besproken met de jongeren en aanpassingen werden nog uitgevoerd met de gepaste obstakels.”

In de wolken

De jongeren die bij het participatietraject waren betrokken zijn alvast in de wolken. Het gaat onder meer om Seppe Latruwe (14), zoon van Diederik Latruwe en Hanne Storme, Milan Hommé (13), zoon van Benita Lermyte en Bram Hommé, en Alexio Platteau (15), zoon van Rufino Platteau en Shirley Noyez. “In Poelkapelle skaten we nu het meest voor de school, omdat het daar meestal rustig is. Er zijn ook een paar betonnen banken waar we tricks op kunnen doen”, vertelt Alexio. “Ik ga nu ook vaak naar het skatepark in Ieper, dat onlangs helemaal werd vernieuwd.”

Facebookpagina

In het verleden waren er al jongeren die een skatepark vroegen. Zo is er een Facebookpagina Wij willen een skatepark in Poelkapelle, maar die dateert nog van 2015. “Dat is nog een generatie voor ons”, lacht Alexio. “Natuurlijk zijn we blij dat we nu hier in Poelkapelle een skatepark zullen hebben. Het is gemakkelijk omdat het dichtbij is. Anders moet je de bus pakken om naar Ieper te gaan. Alles is ook veel veiliger op een skatepark. Het is gewoon goed dat we nu in onze eigen gemeente een plaats hebben waar we onze tricks kunnen oefenen en proberen beter te worden.” Veel eisen hadden de jongeren niet. “We wilden een rustige locatie waar de buurtbewoners zich geen zorgen hoeven te maken over het geluid. Belangrijk was ook om ervoor te zorgen dat het zowel voor beginners als voor gevorderden een goed skatepark was, waar iedereen zijn weg een beetje in kan vinden. Ze wilden eerst ook banken zetten, maar dat heeft geen nut. Het is om onze sport te kunnen beoefenen, niet om wat te zitten. Uiteindelijk is het een mooie locatie geworden. Ik zou niet weten welke locatie beter zou zijn geweest.”

Nieuwe cultuur

De jongeren zijn ervan overtuigd dat het skatepark ook een meerwaarde kan zijn voor niet-skaters. “De mensen kijken op en zien een nieuwe cultuur in het dorp. Ze leren ermee leven. Als we bezig zijn voor de school, komen ze wel eens babbelen. Ze zeggen soms dat we voorzichtig moeten zijn, maar meestal vinden ze het ook gewoon leuk om ons bezig te zien”, besluit Alexio.