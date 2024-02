Nieuw skatepark in De Panne officieel ingehuldigd

Een kleine 3 maand na de start van de werken, is het vernieuwde skatepark van De Panne op woensdag 31 januari 2024 officieel ingehuldigd.

Het lokaal bestuur De Panne investeert in haar jeugd. Deze keer door het skatepark op het Koningsplein een grondige update te geven. Het nieuwe skatepark is volledig in beton aangelegd door Nine Yards Skateparks co., een gespecialiseerde Nederlandse firma. De totale kost voor de werkzaamheden bedraagt € 250.000, waarvan een deel gefinancierd met subsidies (€ 50.000).

Inhuldiging

Het vernieuwde skatepark van De Panne is op woensdagnamiddag 31 januari getest en goedgekeurd tijdens de officiële opening ervan. Na het officiële deel met uitleg en speeches, volgenden demonstraties van ervaren skaters en werd iedereen getrakteerd op een hapje en een drankje. De muziek was goed, de sfeer zat goed en de skaters ging nog lang door om hun beste trucs te demonstreren.

Het leukste skatepark van de streek

Het doel van het nieuwe skatepark was niet om het grootste park van de streek te bouwen, maar wel het leukste. Vandaar dat de ontwerper bij het tekenen ervan zo veel mogelijk is ingegaan op de noden en wensen van de gebruikers. Dit resulteerde in een hedendaags skatepark met een ecologische knipoog. Op het skatepark zijn immers bomen en plantvakken voorzien die schaduw kunnen geven, en erachter komt eveneens vergroening met o.a. zitbanken.

Het skatepark is er voor skaters, BMX’ers, steppers, bladers… van alle leeftijden. © De Panne

Het skatepark ligt ook op een ideale locatie omwille van de centrale ligging en de sociale controle. Ook de link met het naastgelegen jeugdcentrum wordt op die manier versterkt en de drempel om er langs te gaan, verlaagd.

Inspraak

Het skatepark is er voor skaters, BMX’ers, steppers, bladers… van alle leeftijden. Vandaar dat de gebruikers al in een vroege fase van het project gevraagd werden om hun noden en wensen voor een nieuw park duidelijk te maken.

“Het nieuwe skatepark is tot stand gekomen na uitgebreide inspraak van de gebruikers, de jonge gasten van De Panne en Adinkerke”, zegt burgemeester Bram Degrieck. “De bouwer van het skatepark, de Nederlandse firma Nine Yards, luisterde goed naar hun wensen en bouwden in een recordtempo het nieuwe skatepark. We investeren als gemeente 250.000 euro, waarvan € 50.000 gesubsidieerd wordt, in deze hernieuwde belevingsplek voor onze kinderen en jongeren en wensen hen veel plezier, beweging en ontmoeting met leeftijdsgenoten!”

“Na intens werk van de firma Nine Yards Skateparks co in soms barre weersomstandigheden zijn we preus maar ook blij het meest trendy skatepark van de Westkust te kunnen openen”, vult Stéphane Buyens, schepen van sport aan. “Geïntegreerd in de stadkern, voor ieder niveau bereikbaar, hebben we voor de skater iets supertof gecreëerd. Dus gastjes, laat jullie wieltjes maar rollen en dit zonder mate.”