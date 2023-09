Nieuw scoutslokaal 33e FOS Navajo’s in Koekelare officieel geopend

Scoutsgroep 33e FOS Navajo’s uit Koekelare heeft samen met het gemeentebestuur de gloednieuwe uitbreiding van zijn lokaal aan de Belhuttebaan plechtig geopend.

In zijn openingstoespraak benadrukte schepen Jan Lievens dat er tijdens de huidige legislatuur heel wat investeringen gebeuren voor de jeugd. Naast de prachtige uitbreiding van het scoutslokaal investeerde de gemeente twee jaar geleden eveneens in een nieuwe speeltoren op sportpark de Mote en er gaan ook heel wat middelen naar een kwaliteitsvolle speelpleinwerking.

Degelijke jeugdwerking

“Met de uitbreiding van het scoutslokaal gaat een investering gepaard van om en bij de 190.000 euro”, aldus Evelien Denecker, jeugd- en sportfunctionaris van de gemeente. “Toen de leiding van de scouts enkele jaren geleden aanklopte bij het gemeentebestuur werd hun vraag grondig bestudeerd en werden de nodige budgetten vrijgemaakt. Het huidige gemeentebestuur bewijst hiermee dat er in Koekelare sterk ingezet wordt op een degelijke jeugdwerking.”

“We zijn heel blij met de uitbreiding van onze lokalen”, vullen hoofdleiders Sander Paelinck en Maythé Petit aan. “Onze groep kent de laatste jaren een sterke groei en we kampten al een hele tijd met een serieus plaatsgebrek. Naast de aanbouw werd ook een muur in het bestaande lokaal gesloopt, zodat we nu over een bijkomende grote ruimte beschikken.”

“We zijn de gemeente ook dankbaar dat ze er, door het gieten van een betonplaat, voor zorgde dat we zelf een materiaalruimte konden bouwen naast de nieuwe aanbouw. Meer plaats en ruimte betekent ook meer mogelijkheden voor het organiseren van leuke en kwaliteitsvolle activiteiten voor de kinderen. Indien nodig kunnen nu we bij regenweer zelfs binnen leuke spelmomenten organiseren voor de kinderen.”

“De bouwwerken duurden een tiental maanden, maar onze activiteiten konden gewoon blijven doorgaan. Alles was netjes afgesloten en de veiligheid van de kinderen was altijd gegarandeerd. Een pluim op de hoed van de gemeente”, besluit Sander Paelinck. (Philippe Decruynaere)