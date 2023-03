Nieuw kinderdagverblijf in Ruddervoorde

Op de Markt in Ruddervoorde, in het pand waar Dexia gehuisvest was, opende kinderdagverblijf ’t Zonneke. Er is plaats voor (voorlopig) tien kindjes.

Het kinderdagverblijf is een realisatie van de vzw Infano, de grootste sociaal ondernemer in België op het gebied van kinderopvang. De organisatie telt meer dan 750 medewerkers, die op ruim 150 locaties zo’n 20.000 kinderen opvangen, in kinderdagverblijven, naschoolse opvang en bedrijfsopvang.

“Na onderzoek zagen we dat er nood was aan bijkomende kinderopvang in Ruddervoorde”, klinkt het bij Infano. “Zo kwam dit pand bij ons in beeld, met ‘t Zonneke als resultaat. We zijn zeer actief in de streek van Waregem en Avelgem, en dit is een eerste stap richting de kust, waar we ons aanbod willen opstarten.”

Het gebouw op de Markt is volledig vernieuwd. Het pand is zo ingericht, dat er een grote leefruimte is waar de kindjes naar hartenlust kunnen spelen. Uiteraard zijn er ook slaapkamers.

Tuintje

Achteraan is er een tuintje voorzien, waar de kindjes onder begeleiding een frisse neus kunnen halen, waterspelletjes kunnen doen als het warm is, en in de sneeuw spelen in de winter. Uiteraard is het kinderdagverblijf uitgerust met alle nodige middelen en leuk speelgoed voor de kinderen.

Teamcoach Liesbeth Copman uit Ruddervoorde staat met haar begeleiding, onder wie Céline Verschuere uit Ruiselede, in voor de opvang en begeleiding van de kindjes. (GST)

Meer info: www.infano.be/locaties/zonnetje-ruddervoorde/