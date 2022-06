Nieuw jeugdcomplex Zandberg officieel geopend

Zaterdag is in Assebroek het nieuwe jeugdcomplex op de site Zandberg, vlakbij wijkcentrum Daverlo gelegen, officieel geopend door burgemeester Dirk De fauw en schepen van Jeugd Mathijs Goderis. Dat had al vroeger kunnen gebeuren, maar de communicatie met de aannemer liep niet zo vlot, liet burgemeester De fauw verstaan.

De eerste steen van het complex, ontworpen door ROBUUST architectuur & onderzoek bvba uit Gent, werd al in 2017 gelegd, maar de oplevering had heel wat voeten in de aarde.

‘Hotspot van de jeugdbewegingen’

Het resultaat mag er hoe dan ook zijn. “De Zandberg is de thuisbasis van vier jeugdbewegingen: KSA De Graal, KSA Assebroek meisjes, Europascouts Brugge en Uitgezonderd. Daarnaast maken ook Team Jacques en de speelpleinwerking Kwibus er regelmatig gebruik van. De Zandberg is dan ook de hotspot van de jeugdbewegingen op Vlaams niveau, want in de buurt zijn er een 10-tal jeugdbewegingen op een vierkante kilometer”, aldus schepen Mathijs Goderis.

“Het gebouw is bijna-energieneutraal, kindvriendelijk en er zijn ook leuke, speelse elementen. Ik ben ongelooflijk fan van het concept. We hebben ook ingezet op gedeelde ruimtes en zo zal de investering van 1.472.000 euro dubbel renderen.”

Duurzaam en energiezuinig

“Er werd gekozen om de bestaande jeugdlokalen te vervangen door een totale nieuwbouw, want jeugdcomplexen moeten duurzaam en energiezuinig zijn”, aldus burgemeester De fauw. “Zo zijn de binnenwanden van leemsteen, wat zeer goed isoleert en klimaatregulerend is. Voor de plafonds en de passerelle zijn inheemse houtsoorten gebruikt. Er zijn ook zonnepanelen. Naast de zes vaste jeugdlokalen met een eigen afsluitbare berging zijn er drie multifunctionele ruimtes. Alle ruimtes zijn georiënteerd naar de speelweide.” (CGRA)